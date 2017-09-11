В Молдове закрыли единственный дельфинарий
По мнению персонала дельфинария, главной причиной закрытия стало то, что в Молдове проект изжил себя и потерял популярность.
По мнению персонала дельфинария, главной причиной закрытия стало то, что в Молдове проект изжил себя и потерял популярность.
Последнее представление состоялось вчера, 10 сентября. Бизнесмен, который открыл новое развлечение, отметил, что едва смог вернуть себе вложенные средства.
Напомним, дельфинарий в Кишиневе открылся 27 мая. Из Одессы привезли четырех дельфинов и двух тюленей, которые показывали публике интересное шоу.