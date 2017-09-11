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14:50 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове закрыли единственный дельфинарий

По мнению персонала дельфинария, главной причиной закрытия стало то, что в Молдове проект изжил себя и потерял популярность.

Источник: Actualitati.md

Последнее представление состоялось вчера, 10 сентября. Бизнесмен, который открыл новое развлечение, отметил, что едва смог вернуть себе вложенные средства.

Напомним, дельфинарий в Кишиневе открылся 27 мая. Из Одессы привезли четырех дельфинов и двух тюленей, которые показывали публике интересное шоу.

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