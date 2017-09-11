На улицах Перми появятся антивандальные люки

Кроме защиты от кражи шарнирное соединение не позволяет выбить крышку колесом автомобиля из корпуса люка. Чугунные шарнирные люки весят порядка 120 кг и выдерживают нагрузку в 25 т.

Люки в скором времени установят в основном на проезжей части города. Их принадлежность можно будет легко определить по логотипу, названию компании и фирменному узору. Первые подобные люки отлиты по заказу компании «НОВОГОР-Прикамье».