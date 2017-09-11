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15:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе построят три новые транспортные развязки и путепровод

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе планируют строительство четырех новых развязок с путепроводами, узнал РБК-Уфа. На днях прошли публичные слушания по этим проектам — включение объектов в Генплан происходит только после общественных обсуждений.

Развязка на пересечении улиц Сипайловской, Самаркандской, Ватутина и Чудской станет одним из элементов продолжения проспекта Салавата Юлаева, который, как планируется, пройдет через улицы Жукова, Седова и Уфимское шоссе в сторону Бирского тракта. Развязка и проектируемые подъездные пути позволят не только развести транспортные потоки, идущие в северную часть Уфы, но и улучшат доступ в микрорайон Сипайлово.

Строительство продолжения улицы Интернациональной улучшило доступность автомобильного выезда в сторону микрорайона Шакша. Однако из-за роста транспортного потока на перекрестке Интернациональная — Вологодская — Сельская Богородская — Шакшинское шоссе в часы пик движение часто бывает серьезно затруднено. Решением проблемы должна стать новая развязка, спроектированная в месте пересечения этих магистралей.

Еще одна развязка нужна в районе пересечения Шакшинского шоссе и проектируемой магистрали Восточный обход Уфы.

Доступ в Черниковку и район Северной промзоны призван облегчить новый путепровод через железнодорожные пути, соединяющий улицу Парковая с ул. Ульяновых. Новый транспортный объект позволит более равномерно распределить автотранспорт, идущий в сторону центра города со стороны Северной промзоны и заезжающий в Черниковку.

Конкретных сроков начала работ по этим объектам нет, они будут зависеть от наличия бюджетного финансирования, уточняет издание.

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