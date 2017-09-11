В Уфе построят три новые транспортные развязки и путепровод
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе планируют строительство четырех новых развязок с путепроводами, узнал
УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе планируют строительство четырех новых развязок с путепроводами, узнал
Развязка на пересечении улиц Сипайловской, Самаркандской, Ватутина и Чудской станет одним из элементов продолжения проспекта Салавата Юлаева, который, как планируется, пройдет через улицы Жукова, Седова и Уфимское шоссе в сторону Бирского тракта. Развязка и проектируемые подъездные пути позволят не только развести транспортные потоки, идущие в северную часть Уфы, но и улучшат доступ в микрорайон Сипайлово.
Строительство продолжения улицы Интернациональной улучшило доступность автомобильного выезда в сторону микрорайона Шакша. Однако
Еще одна развязка нужна в районе пересечения Шакшинского шоссе и проектируемой магистрали Восточный обход Уфы.
Доступ в Черниковку и район Северной промзоны призван облегчить новый путепровод через железнодорожные пути, соединяющий улицу Парковая с ул. Ульяновых. Новый транспортный объект позволит более равномерно распределить автотранспорт, идущий в сторону центра города со стороны Северной промзоны и заезжающий в Черниковку.
Конкретных сроков начала работ по этим объектам нет, они будут зависеть от наличия бюджетного финансирования, уточняет издание.