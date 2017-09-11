Реконструкция парка у Вечного огня в Магнитогорске завершается

В пресс-службе магнитогорского городского Собрания депутатов рассказали «ФедералПресс», что спикер МГСД Александр Морозов вместе с депутатом Госдумы Виталием Бахметьевым проверили, как ведутся работы по благоустройству парка у знаменитого монумента «Тыл — Фронту».

Реконструируют парк на деньги федерального, областного и местного бюджетов, также вложился и Магнитогорский металлургический комбинат. Сейчас уже выполнены почти все земляные работы, отмечают в пресс-службе Собрания депутатов. До конца года на 40 га территории появятся игровые зоны, лужайки и места для отдыха и спорта.

По словам Александра Морозова, восстановить парк задумали сами магнитогорцы: «Весной этого года советовались с ветеранами, ТОСами, опросы устраивали на улицах города. И девяносто с лишним процентов сказали, что федеральные деньги, если таковые будут у Магнитки, должно направить в первую очередь на реконструкцию большого, но запущенного парка у Вечного огня».

Виталий Бахметьев назвал реконструкцию «стройкой № 1» для города.