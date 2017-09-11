Реконструкция парка у Вечного огня в Магнитогорске завершается
МАГНИТОГОРСК, 11 сентября, ФедералПресс. В Магнитогорске практически завершили первый этап реконструкции парка у Вечного огня.
МАГНИТОГОРСК, 11 сентября, ФедералПресс. В Магнитогорске практически завершили первый этап реконструкции парка у Вечного огня.
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Реконструируют парк на деньги федерального, областного и местного бюджетов, также вложился и Магнитогорский металлургический комбинат. Сейчас уже выполнены почти все земляные работы, отмечают в
По словам Александра Морозова, восстановить парк задумали сами магнитогорцы: «Весной этого года советовались с ветеранами, ТОСами, опросы устраивали на улицах города. И девяносто с лишним процентов сказали, что федеральные деньги, если таковые будут у Магнитки, должно направить в первую очередь на реконструкцию большого, но запущенного парка у Вечного огня».
Виталий Бахметьев назвал реконструкцию «стройкой № 1» для города.
«Буду поддерживать развитие. Надеюсь, что зимой мы здесь покатаемся на лыжах», — заявил он.