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15:09 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Реконструкция парка у Вечного огня в Магнитогорске завершается

МАГНИТОГОРСК, 11 сентября, ФедералПресс. В Магнитогорске практически завершили первый этап реконструкции парка у Вечного огня.

В пресс-службе магнитогорского городского Собрания депутатов рассказали «ФедералПресс», что спикер МГСД Александр Морозов вместе с депутатом Госдумы Виталием Бахметьевым проверили, как ведутся работы по благоустройству парка у знаменитого монумента «Тыл — Фронту».

Реконструируют парк на деньги федерального, областного и местного бюджетов, также вложился и Магнитогорский металлургический комбинат. Сейчас уже выполнены почти все земляные работы, отмечают в пресс-службе Собрания депутатов. До конца года на 40 га территории появятся игровые зоны, лужайки и места для отдыха и спорта.

По словам Александра Морозова, восстановить парк задумали сами магнитогорцы: «Весной этого года советовались с ветеранами, ТОСами, опросы устраивали на улицах города. И девяносто с лишним процентов сказали, что федеральные деньги, если таковые будут у Магнитки, должно направить в первую очередь на реконструкцию большого, но запущенного парка у Вечного огня».

Виталий Бахметьев назвал реконструкцию «стройкой № 1» для города.

«Буду поддерживать развитие. Надеюсь, что зимой мы здесь покатаемся на лыжах», — заявил он.

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