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15:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опять погаснут фонари, находящиеся в ведении «Уфагорсвет»

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» вводит ограничение подачи электроэнергии 19 объектов МУЭСП «Уфагорсвет».

Необходимость применения крайней меры воздействия в отношении этого предприятия вновь возникла у ЭСКБ в связи с неисполнением обязательств по погашению задолженности за потреблённую электрическую энергию. Предприятие расходует, но не оплачивает электроэнергию, и на сегодняшний день сумма дебиторской задолженности без учета текущего потребления составила почти 20 млн рублей и продолжает расти, — сообщили в Башэнергосбыте.

В июне 2017 года в Правительстве Башкортостана состоялось совещание, результатом которого стал протокол, предписывающий МУЭСП «Уфагорсвет» полностью рассчитаться с долгом перед ООО «ЭСКБ» до 30 августа текущего года. Но до указанной даты сумма на счёт предприятия не поступила.

«Нарушение протокола ООО “ЭСКБ” рассматривает не только с точки зрения бреши в бюджете компании, но и как неконструктивную позицию МУЭСП “Уфагорсвет” и администрацию Уфы», — прокомментировал генеральный директор ООО «ЭСКБ» Андрей Травкин.

На таком социально значимом предприятии как «Уфагорсвет» вводится лишь частичное отключение электроэнергии на объектах уличного освещения, которое не скажется на функционировании жизненно важных объектов.

С 11 сентября фонари погаснут на следующих участках:

— квартал Октябрьской Революции-Посадская, часть ул. Октябрьской Революции;.

— территория, прилегающая к монументу Дружбы;.

— часть квартала ул. Худайбердина-ул. Дорофеева-ул. Коммунистичекая-ул. Чернышевского-ул. Волочаевская;.

— часть улиц Уштинского, Некрасова, Белореченская, Е. Сазонова;.

— часть улиц С. Перовской, Сочинская, Кавказкая (в том числе уличное освещение вокруг отдела полиции Кировского района);.

— часть микрорайона «Южный», часть ул. С. Перовской, З. Исмагилова;.

— автодорожная развязка Дема-Оренбургский тракт плюс Бельский мост (новый);.

— часть микрорайона «Колгуевский», ул. Г. Амантая;.

— освещение территории Сергиевского кладбища;.

— квартал ул. Лесотехникума-ул. Энтузиастов-ул. Луганская-ул. Шафиева;.

— часть квартала пр. Октября-ул. Комсомольская-ул.50 лет СССР-ТРК «Семья»;.

— часть пр. Октября в районе Госцирка и Академии наук РБ;.

— проспект Салавата Юлаева;.

— часть квартала ул. Комсомольская-ул. О. Галле-ул. Казанская;.

— ул. Вологодская-ул. Орджоникидзе-ул. Суворова-ул. Черниковская;.

— ул. Первомайская-ул. Свободы.

Действия энергетиков в подобных случаях четко регламентируются законодательством. При нарушениях сроков оплаты Энергетическая сбытовая компания Башкортостана имеет право вводить ограничения энергоснабжения, предварительно уведомив потребителя и предупредив его о последствиях.

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