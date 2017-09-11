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15:55 (мск), источник: Tengrinews

Как выглядит EXPO после закрытия

Пользователи Сети публикуют фотографии с территории EXPO после закрытия выставки, передает Tengrinews.kz.

5
фотографий

Артем Вуйко на своей странице ВКонтакте опубликовал снимки с выставочного комплекса.

На снимках видно, что рабочие приступили к демонтажу некоторых объектов выставки. На территории малолюдно.

Напомним, церемония закрытия международной выставки в Астане состоялась 10 сентября.

«Успешное проведение выставки EXPO-2017 стал результатом синергии Астаны и всего Казахстана. Она оказала положительный мультипликативный эффект и дала толчок к дальнейшему развитию экономики нашей страны», — отметил в ходе своего выступления на церемонии Президент Нурсултан Назарбаев.

В последние дни EXPO в Астане наблюдался наплыв желающих посетить выставку. Длинные очереди образовались на всех кассах у входа в выставочный комплекс. Ажиотаж наблюдался на входе практически во все павильоны, особенно в «Нур Алем».

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