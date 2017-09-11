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17:13 (мск), источник: Actualitati.md

Молдова в числе мировых лидеров по созданию новых рабочих мест

По данным международного отчета Global Location Trends-2017, разработанного американской корпорацией IBM, Молдова расположилась на шестом месте по количеству рабочих мест.

Как утверждают зарубежные аналитики, результата им удалось добиться благодаря выходу на рынок ряда автомобильных компаний-бенефициаров особых возможностей по реализации инвестиционных проектов, пишет bloknot-moldova.md.

Утверждается, что ведущие компании из Германии, США, Японии, Австрии, Италии в последние года инвестировали крупные суммы в автомобильный сектор страны. Таким образом было создано 12570 рабочих мест. Более того, согласно некоторым прогнозам, ожидается рост числа рабочих мест в этой отрасли.

За рубеж было продано продукции более чем на 400 миллионов долларов, что составляет около 20% от общего объема экспорта. В настоящее время молдавские компании производят компоненты и программное обеспечение для автомобилей BMW, Mercedes, Toyota, Ford, Nissan, Volvo, Skoda.

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