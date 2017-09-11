Молдова в числе мировых лидеров по созданию новых рабочих мест
По данным международного отчета Global Location Trends-2017, разработанного американской корпорацией IBM, Молдова расположилась на шестом месте по количеству рабочих мест.
По данным международного отчета Global Location Trends-2017, разработанного американской корпорацией IBM, Молдова расположилась на шестом месте по количеству рабочих мест.
Как утверждают зарубежные аналитики, результата им удалось добиться благодаря выходу на рынок ряда автомобильных
Утверждается, что ведущие компании из Германии, США, Японии, Австрии, Италии в последние года инвестировали крупные суммы в автомобильный сектор страны. Таким образом было создано 12570 рабочих мест. Более того, согласно некоторым прогнозам, ожидается рост числа рабочих мест в этой отрасли.
За рубеж было продано продукции более чем на 400 миллионов долларов, что составляет около 20% от общего объема экспорта. В настоящее время молдавские компании производят компоненты и программное обеспечение для автомобилей BMW, Mercedes, Toyota, Ford, Nissan, Volvo, Skoda.