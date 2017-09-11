Молдова в числе мировых лидеров по созданию новых рабочих мест

Как утверждают зарубежные аналитики, результата им удалось добиться благодаря выходу на рынок ряда автомобильных компаний-бенефициаров особых возможностей по реализации инвестиционных проектов, пишет bloknot-moldova. md.

Утверждается, что ведущие компании из Германии, США, Японии, Австрии, Италии в последние года инвестировали крупные суммы в автомобильный сектор страны. Таким образом было создано 12570 рабочих мест. Более того, согласно некоторым прогнозам, ожидается рост числа рабочих мест в этой отрасли.