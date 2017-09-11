Мэрия Омска ожидает приток денег после победы ЕР

Предварительные итоги выборов в Омский городской Совет прокомментировали в администрации города. Там увидели залог продолжения финансирования федеральных проектов, которые реализуются в Омске в последние годы.

«Даже по предварительным итогам понятно, что «Единая Россия» одержала уверенную победу по спискам и по одномандатным округам. Это результат гарантирует успешное продолжение участия Омска в федеральных программах. Таких как «Безопасные и качественные дороги» и «Городская среда», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» заместитель директора департамента информационной политики администрации города Виктор Гашеев.