Мэрия Омска ожидает приток денег после победы ЕР
В администрации города считают, что победа «Единой России» на выборах в Омский городской Совет является залогом получения федерального финансирования.
В администрации города считают, что победа «Единой России» на выборах в Омский городской Совет является залогом получения федерального финансирования.
Предварительные итоги выборов в Омский городской Совет прокомментировали в администрации города. Там увидели залог продолжения финансирования федеральных проектов, которые реализуются в Омске в последние годы.
«Даже по предварительным итогам понятно, что «Единая Россия» одержала уверенную победу по спискам и по одномандатным округам. Это результат гарантирует успешное продолжение участия Омска в федеральных программах. Таких как «Безопасные и качественные дороги» и «Городская среда», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» заместитель директора департамента информационной политики администрации города Виктор Гашеев.
По предварительным данным, «Единая Россия» на выборах в Омский городской Совет получила 38,68% или 75 044 голоса. Это позволит партии власти претендовать на 9 мандатов по спискам и 17 — по округам.