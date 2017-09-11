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16:48 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Советском районе Воронежа на месте ветхого жилья построят четыре высотки

Площадь жилья застройщик увеличит в 25 раз.

Источник: Вести - Воронеж

Мэрия Воронежа утвердила проект планировки территории, ограниченной улицами Конструкторов, Крымская и Пирогова. На участке площадью 3,3 га ООО «РемСтрой» на месте четырех старых малоэтажных домов возведет четыре высотки. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации города в понедельник, 11 сентября.

Согласно документации, компания к 1 августа 2018 года расселит жильцов обветшавших домов на улицах Конструкторов и Пирогова и снесет здания. Общая площадь жилья в них составляет 2230 кв. м. На освободившейся территории ООО «РемСтрой» возведет четыре 18-этажных дома на 56,7 тыс. кв. м жилья. Численность населения квартала составит 1,4 тыс. человек.

На первых этажах многоэтажек планируется разместить встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест, магазины и жилищно-эксплуатационные службы. Также в квартале появится подземный и надземный паркинги и гостевая автостоянка на 100 мест с эксплуатируемой кровлей, на которой разместятся спортивные площадки.

ООО «РемСтрой» стало победителем аукциона на право развития этой территории в ноябре 2015 года. АО «ДСК», ООО «Черноземспецстрой» и ООО «ТрансЦентрСтрой Развитие» осваивают еще четыре аналогичных участка в других районах Воронежа. Это территории, ограниченные улицами 9 Января, Краснодонская, Семилукская; Московским проспектом, улицами 45-й Стрелковой Дивизии, Славы и переулком Ракетный; улицами Серова, Ленинградская и Брусилова, а также переулком Политехнический и улицей Елецкая.

В муниципальную программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», рассчитанную до 2030 года, входят 23 застроенные территории, на которых расположены дома, построенные в 1946—1970 годах. Износ зданий составляет более 70%. Реализация программы предполагает снос 405,4 тыс. кв. м ветхого жилья и возведение 2,6 млн кв. м — нового.

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