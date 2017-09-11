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16:51 (мск), источник: Actualitati.md

Air Moldova входит в топ-5 самых «вкусных» авиакомпаний СНГ

Почетное четвертое место нашей авиакомпании удалось занять благодаря молдавскому вину. Именно за вкусное и качественное вино многие пассажиры полюбили молдавские авиалинии.

Источник: Actualitati.md

Сервис Туту.ру составил рейтинг авиакомпаний СНГ с самым вкусным питанием на борту, опросив свыше 22 000 пассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 г., передает mybusiness.md.

Самыми вкусными пассажиры назвали Узбекистон Хаво Йуллари и казахскую Эйр Астана. По мнению пассажиров, эти авиакомпании кормят вкусно и много.

Авиакомпания Алроса заняла третье место. Пассажиры Алросы ценят наличие еды на коротких рейсах, и это выгодно отличает перевозчика от конкурентов, на рейсах которых не кормят совсем. Пользователи часто упоминают, что есть выбор из трех блюд, еда вкусная.

На четвертой строчке — Эйр Молдова, чьих пассажиров подкупает предлагаемое на ее рейсах молдавское вино. Строчкой ниже расположился национальный перевозчик Белоруссии Белавиа. Ее часто хвалят за наличие питания на коротких рейсах, хотя бутерброды оценивают не очень высоко.

Аэрофлот на шестом месте по отзывам (на девятом — его дочка Аврора, летающая на Дальнем Востоке). Питание на внутренних рейсах Аэрофлота в основном оценивается пассажирами как нормальное, т. е. не вызывает ни восторга, ни нареканий. А вот на международных рейсах питание очень хвалят. Пассажиры Аэрофлота отмечают, что компания нередко радует в полете маленькими приятными вкусностями: мандаринками, мороженым.

На седьмой строчке второй крупнейший российский перевозчик S7 Airlines. У авиакомпании много преданных поклонников, пассажиры отмечают, что на всех рейсах без исключения предлагается питание.

На восьмом месте авиакомпания из Молдавии Fly One.

На десятом еще одна российская авиакомпания — Red Wings.

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