В Кишиневе закрывают «обменки»
В столице недобросовестных владельцев обменных пунктов продолжают штрафовать, отбирая у них лицензии на вид деятельности.
В столице недобросовестных владельцев обменных пунктов продолжают штрафовать, отбирая у них лицензии на вид деятельности.
По решению Нацбанка 9 обменных пунктов были лишены лицензии
Кроме того, более 20 экономических агентов были вынуждены приостановить свою деятельность на определенный период времени в зависимости от выявленных нарушений: от 6 до 180 дней.
Отметим, что большинство обменных пунктов, а именно 53, отделались предупреждениями.