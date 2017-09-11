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17:09 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе закрывают «обменки»

В столице недобросовестных владельцев обменных пунктов продолжают штрафовать, отбирая у них лицензии на вид деятельности.

ЦБ: $ 57.1694   +0.17 € 68.6490   -0.04 ММВБ: $ 57.1700   -0.20 € 68.5250   -0.51
Источник: Actualitati.md

По решению Нацбанка 9 обменных пунктов были лишены лицензии из-за допущенных нарушений, а 11 оштрафованы.

Кроме того, более 20 экономических агентов были вынуждены приостановить свою деятельность на определенный период времени в зависимости от выявленных нарушений: от 6 до 180 дней.

Отметим, что большинство обменных пунктов, а именно 53, отделались предупреждениями.

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