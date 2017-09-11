В Крыму открылся самый крупный центр МФЦ

Источник: "Российская газета"

Как только центр на улице Мате Залки, 17 В открыл двери для посетителей в назначенный час, к стойкам терминалов для получения талонов электронной очереди выстроились люди. Но ажиотаж, связанный с стартом работы, со временем конечно спадет. Ведь теперь во всех трех центрах Симферополя — 75 окон, что по федеральным нормативам на шесть больше, чем необходимо городу с таким населением. Это позволит значительно сократить очереди и общее время ожидания.

По словам директора ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольги Макаровой, на создание нового центра из бюджета было потрачено более 20 миллионов рублей.

— Здесь было заброшенное здание и голые стены, мы составили сметы, провели государственную экспертизу проекта и провели полноценный капитальный ремонт, — рассказала Ольга Макарова. — Открыта и предварительная запись на прием через интернет. И для льготников у нас также выделена отдельная очередь. Я думаю, что проблем с получением услуг у симферопольцев станет гораздо меньше, потому что плюс еще 40 окон — это все-таки очень ощутимо.

В новом центре будут работать 90 специалистов, которые каждый день будут принимать несколько сотен человек. Крымский МФЦ самостоятельно набирает и обучает специалистов для новых центров и знакомит их со всеми тонкостями работы с клиентами, алгоритмом приема и обработки документов. Сейчас в центрах «Мои документы» предоставляются уже 54 услуги, самые популярные из которых — государственный кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость, получение и обмен паспортов, регистрация по месту жительства, получение карточек СНИЛС, постановка в очередь в детсады, получение справок из архива.

Открытие нового МФЦ — это еще и удар по мошенникам, которые пытаются нажиться на получателях госуслуг. Как заявил вице-премьер Совета министров РК, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский, на нынешней неделе приступит к работе новый заместитель по безопасности руководителя ГБУ РК «МФЦ», который поможет справиться с проблемой продажи мест в очередях.