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17:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Три банка откроют нижегородскому правительству кредитные линии на 4 млрд рублей

Три банка откроют правительству Нижегородской области кредитные линии на 4 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 11 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, победителями аукционов на право оказания финансовых услуг, прошедших 8 сентября, стали АО «Акционерный банк «Россия», ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» и ПАО «Банк ВТБ». Акционерный банк «Россия» откроет региону две кредитных линии с лимитом задолженности по 1 млрд рублей каждая, два других банка — еще две кредитных линии по 1 млрд рублей. В общей сложности стоимость всех четырех кредитов составит почти 361 млн рублей при начальной цене в 420 млн рублей (105 млн, или 10,5% годовых, за каждую).

Напомним, что средства пойдут на погашение государственного долга области. Отметим, что госдолг Нижегородской области по данным на 1 августа 2017 года составляет 72,9 млрд рублей. В том числе, 8 млрд рублей — это кредиты коммерческих банков, 34,5 млрд рублей — бюджетные кредиты, 30,1 млрд рублей приходится на займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг. Еще 378 млн рублей составляют госгарантии. Расходы на обслуживание долга составляют 3,2 млрд рублей при лимите на 2017 год в 4,9 млрд рублей.

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