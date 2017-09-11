Три банка откроют нижегородскому правительству кредитные линии на 4 млрд рублей

Согласно информации, победителями аукционов на право оказания финансовых услуг, прошедших 8 сентября, стали АО «Акционерный банк «Россия», ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» и ПАО «Банк ВТБ». Акционерный банк «Россия» откроет региону две кредитных линии с лимитом задолженности по 1 млрд рублей каждая, два других банка — еще две кредитных линии по 1 млрд рублей. В общей сложности стоимость всех четырех кредитов составит почти 361 млн рублей при начальной цене в 420 млн рублей (105 млн, или 10,5% годовых, за каждую).