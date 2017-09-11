Цена на овощи на ярмарках Уфы выросли
Фермеры подняли цены на все овощи, кроме капусты.
Фермеры подняли цены на все овощи, кроме капусты.
На 9,5 млн рублей продали фермеры своей продукции на прошедших 9 сентября в столице Башкирии сельхозярмарках. При этом цены на овощи заметно выросли. Об этом сообщает
В субботу ярмарки прошли на пяти площадках Уфы. Свою продукцию предлагали сельхозтоваропроизводители из 27 районов республики. Это меньше, чем было на ярмарках 2 сентября (тогда их было 29), но при этом выручка почти удвоилась. Возможно, причина — в подорожании сельской продукции.
По данным отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Минсельхоза РБ, на ярмарках реализовано 16,5 тонны мёда, 87,2 тонны картофеля и 23,9 тонны других овощей на общую сумму 9491,6 тыс.руб.
Дорогой бортевой мёд — за 1100 руб. за килограмм — в этот раз никто не привёз. Мёд можно было купить за 300−600 рублей за кг. Заметно подорожали свежие овощи. Картофель, который неделю назад предлагали от 13 руб. за кг, стал стоить от 17 до 35 руб. Ценник на лук, который стоил от 13 руб., подрос до 18−30 руб. Морковь, свекла и капуста были от 15 руб. за кг. который стоил от 13 руб., красная свекла — за 20−30. Не изменились цены только на капусту.