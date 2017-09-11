Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
17 советов от самых старых людей планеты
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Россия заявила протест Польше
Алена Водонаева во второй раз вышла замуж
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Анджелина Джоли вышла в свет без нижнего белья – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Максим Галкин рассказал о конфликте со Стасом Михайловым
СМИ: как Турция разочаровывает российских туристов
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
14День знаний в российских школах
20:31 (мск), источник: АиФ Уфа

Цена на овощи на ярмарках Уфы выросли

Фермеры подняли цены на все овощи, кроме капусты.

Источник: AP 2017

На 9,5 млн рублей продали фермеры своей продукции на прошедших 9 сентября в столице Башкирии сельхозярмарках. При этом цены на овощи заметно выросли. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ.

В субботу ярмарки прошли на пяти площадках Уфы. Свою продукцию предлагали сельхозтоваропроизводители из 27 районов республики. Это меньше, чем было на ярмарках 2 сентября (тогда их было 29), но при этом выручка почти удвоилась. Возможно, причина — в подорожании сельской продукции.

По данным отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Минсельхоза РБ, на ярмарках реализовано 16,5 тонны мёда, 87,2 тонны картофеля и 23,9 тонны других овощей на общую сумму 9491,6 тыс.руб.

Дорогой бортевой мёд — за 1100 руб. за килограмм — в этот раз никто не привёз. Мёд можно было купить за 300−600 рублей за кг. Заметно подорожали свежие овощи. Картофель, который неделю назад предлагали от 13 руб. за кг, стал стоить от 17 до 35 руб. Ценник на лук, который стоил от 13 руб., подрос до 18−30 руб. Морковь, свекла и капуста были от 15 руб. за кг. который стоил от 13 руб., красная свекла — за 20−30. Не изменились цены только на капусту.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Степные Микки Маусы. Неизвестные факты о поющих зайцах
Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума
Суд арестовал главу сахалинской «дочки» «Роснефти» до ноября
Отток капитала из России почти удвоился в 2017 году
Эксперт: в Европу могут вернуться тысячи жен и детей боевиков
Меркель одобрила инициативу России по миротворцам в Донбассе
Названы самые «нервные» регионы России
Президент УЕФА пообещал исключить ПСЖ из еврокубков
Спорт
СМИ: «Спартак» отказался от предыгровой тренировки в Словении Красно-белые прилетят в Словению во вторник в 18 часов по местному времени. Предыгровую тренировку футболисты «Спартака» проведут в Москве
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск двух долгожданных новинок В Ижевске стартовало серийное производство новых универсалов марки Lada — Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь