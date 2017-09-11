Цена на овощи на ярмарках Уфы выросли

Источник: AP 2017

На 9,5 млн рублей продали фермеры своей продукции на прошедших 9 сентября в столице Башкирии сельхозярмарках. При этом цены на овощи заметно выросли. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ.

В субботу ярмарки прошли на пяти площадках Уфы. Свою продукцию предлагали сельхозтоваропроизводители из 27 районов республики. Это меньше, чем было на ярмарках 2 сентября (тогда их было 29), но при этом выручка почти удвоилась. Возможно, причина — в подорожании сельской продукции.

По данным отдела развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Минсельхоза РБ, на ярмарках реализовано 16,5 тонны мёда, 87,2 тонны картофеля и 23,9 тонны других овощей на общую сумму 9491,6 тыс.руб.