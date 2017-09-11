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18:17 (мск), источник: БЕЛТА

Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br325,35.

Источник: БЕЛТА

Данный норматив применяется с 12 сентября 2017 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

По данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за август к июлю 2017 года составил 99,2%. Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированный на индекс потребительских цен за август, равняется Br216,90.

При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника сумму, соответствующую 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен, — Br325,35.

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