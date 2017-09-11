Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси

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Данный норматив применяется с 12 сентября 2017 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года № 483 «Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы» с нанимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

По данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за август к июлю 2017 года составил 99,2%. Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированный на индекс потребительских цен за август, равняется Br216,90.