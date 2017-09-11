МЗП и денежные доходы населения за август не индексируются — Минтруда

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за август к июлю текущего года составил 99,2% и не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 года.
В связи с этим за август нынешнего года не индексируются денежные доходы (заработная плата, государственные стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемые из бюджетных источников; заработная плата государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений. Не индексируются установленные от базовой величины пособия по безработице и стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.
Минимальная заработная плата, установленная правительством с 1 января нынешнего года в размере Br265, за август также не индексируется.
Населению, получающему доходы на территории республики из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).
Денежные доходы населения за август 2017 года, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах Br197,57 — 100% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (в соответствии с указом от 28 января 2006 года № 55 «О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции»).