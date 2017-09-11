МЗП и денежные доходы населения за август не индексируются — Минтруда

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По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за август к июлю текущего года составил 99,2% и не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 года.

В связи с этим за август нынешнего года не индексируются денежные доходы (заработная плата, государственные стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемые из бюджетных источников; заработная плата государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений. Не индексируются установленные от базовой величины пособия по безработице и стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

Минимальная заработная плата, установленная правительством с 1 января нынешнего года в размере Br265, за август также не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории республики из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).