14 семей из Бельц не могут приватизировать квартиры, в которых прожили 20 лет

Елена Демеан живет в квартире, которую ей 20 лет назад предоставил Бельцкий хлебный комбинат. 67-летняя женщина говорит, что раньше не могла приватизировать жилье, так как не было денег, а теперь, когда собрала нужную сумму, комбинат не выдает ей документов, подтверждающих собственность.



«40 лет работала на комбинате, и теперь у меня нет права приватизировать квартиру».



В подобной ситуации оказались и другие жильцы. Два года назад они обратились в суд, и Высшая судебная палата вынесла решение в их пользу.



«Мы выиграли процессы во всех инстанциях, в том числе в Высшей судебной палате. Все решения в нашу пользу, но все равно они не исполняются».



Адвокат говорит, что у жильцов осталось менее девяти месяцев, чтобы приватизировать квартиры.



«Я не раз в суде просила представить документ, доказывающий, что комбинат является законным владельцем этого имущества и, таким образом, администрация вправе отказать жильцам в приватизации. Им нечего было представить, потому что такого документа нет», — сказала адвокат Кэтэлина Гэлушкэ.



Если судебное решение не исполнят, директору комбината грозит штраф или уголовное преследование.



«Мы отправим в суд Бельц запрос, чтобы администратора комбината Марианну Одаджиу привлечь к административной ответственности», — отметила судебный исполнитель Лилиана Лунгу.



Наша съемочная группа не раз пыталась застать директора комбината на рабочем месте или дозвониться до нее, но безуспешно.



В 2012 году бельцкий хлебный комбинат признали банкротом.