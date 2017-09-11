Отток капитала из России почти удвоился

«В отличие от прошлого года банковский сектор выступил нетто-экспортером капитала, активно продолжая погашать свои внешние обязательства. Прочие сектора, напротив, обеспечили приток инвестиций в экономику в форме привлечения средств нерезидентов при заметном снижении спроса на иностранные активы», — прокомментировали в Банке России.

В апреле замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что отток капитала в нынешнем году прогнозируется на прошлогоднем уровне — около 1−1,5 процента ВВП. По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в 2016 году сократился почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов.