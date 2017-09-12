Миллиарды рублей вложат в демографию Приморья

Источник: AP 2017

Проект будет поддержан на паритетных началах: 2 млн рублей в год вложит эндаумент фонд ДВФУ, 2 млн рублей в год — АРЧК.

Фонд ДВФУ выделит средства из дохода, полученного от вклада Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), который дал свое согласие. В 2016 году АТБ инвестировал в эндаумент университета 35 млн рублей.

Как сообщает ДВФУ, исследовательский центр, созданный в Школе экономики и менеджмента ДВФУ, займется разработкой проектов по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке. Исследования миграционных процессов, рынка труда и анализ вахтового метода работы в регионе уже начались.

«Стратегическая цель эндаумент фонда ДВФУ — создание устойчивой модели финансовой поддержки ДВФУ, — отмечает председатель правления Фонда Игорь Осипов. — Мы ожидаем от совместной деятельности с АРЧК высоких результатов по исследованию вопросов развития человеческого капитала и усиления лидирующей роли ДВФУ — крупнейшего образовательного центра на Дальнем Востоке России».

«Исследовательский центр работает над конкретными программами по развитию человеческого капитала макрорегиона, — отметил генеральный директор АРЧК Валентин Тимаков. — Мы рассчитываем получить на выходе подробный анализ демографической ситуации в регионе и предложения по ее улучшению».