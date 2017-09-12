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07:05 (мск), источник: Om1.ru

С 2018 года в Омской области введут обязательное чипирование скота

В России с 2018 года начнется создание единой системы идентификации животных.

Источник: Reuters

В государственный реестр попадут КРС, свиньи, лошади, домашняя птица, рыбы и даже пчелы. Обязательная идентификация животных с присвоением им специальных номеров начнется с 1 января 2018 года.

В понедельник, 11 сентября, об этом сообщил в ходе круглого стола по АЧС начальник главного управления ветеринарии по Омской области Владимир Плащенко.

Владимир Плащенко:

— Если хозяин личного подсобного хозяйства будет отказываться от идентификации, то он будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Эта идентификация будет интегрирована в систему «Меркурий», и на убойном пункте никто не примет животное без бирки, чипа или тавро. Это очень большая работа, но она позволит провести более объективный учет поголовья и выпускать более качественную продукцию, а также позволит главам сельских поселений знать поголовье скота и птицы на их территории. (Цитата по «Омскрегион»).

По мнению главного ветеринара области, данный проект напрямую связан со вспышками АЧС и других заболеваний животных в стране. По словам Плащенко, уже с этого года начнется проверка личных подсобных хозяйств граждан на предмет соблюдения правил содержания свиней. При обнаружении нарушений владельцев ЛПХ накажут административным штрафом. В самых худших случаях хозяина свиней через суд заставят прекратить их разведение.

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