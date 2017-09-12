С 2018 года в Омской области введут обязательное чипирование скота

— Если хозяин личного подсобного хозяйства будет отказываться от идентификации, то он будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Эта идентификация будет интегрирована в систему «Меркурий», и на убойном пункте никто не примет животное без бирки, чипа или тавро. Это очень большая работа, но она позволит провести более объективный учет поголовья и выпускать более качественную продукцию, а также позволит главам сельских поселений знать поголовье скота и птицы на их территории. (Цитата по «Омскрегион»).