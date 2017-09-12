Застрявшее в ОАЭ приморское судно Crystal Nord меняет флаг и название
Во Владивосток вернулись несколько членов экипажа, которые поблагодарили ДВРС РПСМ за помощь.
Во Владивосток вернулись несколько членов экипажа, которые поблагодарили ДВРС РПСМ за помощь.
Владивосток, 12 сентября, PrimaMedia.
Приморское судно Crystal Nord, оказавшееся ранее запертым в порту Хамрия (ОАЭ) после банкротства судовладельца, уже меняет флаг и название, готовясь к продаже, сообщил ИА PrimaMedia председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов. По его словам, шестеро членов экипажа танкера, который теперь будет называться Queen Ekaterina, уже вернулись во Владивосток и поблагодарили профсоюз за помощь.
«Сегодня офис ДВРО РПСМ посетили прибывшие моряки из Персидского залива. Они поблагодарили Российский профсоюз моряков за помощь в репатриации и просят оказать содействие в получении заработной платы. Состоялась встреча с адвокатом ДВРО РПСМ Василием Савельевым, который подключился к решению вопросов моряков», — сообщил Суханов.
По его словам, само судно уже сменило флаг и меняет название с Crystal Nord на Queen Ekaterina. В настоящее время оформляются все соответствующие документы, после чего танкер будет продан. На нем сейчас остаются восемь человек, которые после продажи также будут списаны на берег и возвращены в Россию.
Напомним, экипаж танкера «Кристал Норд», застрявшего в порту Хамрия (ОАЭ), обратились в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) с просьбой о помощи. Компания «Находка-Портбункер» оставила моряков с задолженностью в 1,6 млн рублей и без топлива.
Сразу же после получения письма от моряков представители РПСМ связались с судовладельцем и выяснили, что компания находится в процессе банкротства. Тем не менее, спустя несколько часов после встречи с руководством, танкер был обеспечен топливом и едой. Также шестерых членов экипажа представители «Находки-Портбункера» за свой счет вернули во Владивосток.