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06:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Застрявшее в ОАЭ приморское судно Crystal Nord меняет флаг и название

Во Владивосток вернулись несколько членов экипажа, которые поблагодарили ДВРС РПСМ за помощь.

Владивосток, 12 сентября, PrimaMedia.

Приморское судно Crystal Nord, оказавшееся ранее запертым в порту Хамрия (ОАЭ) после банкротства судовладельца, уже меняет флаг и название, готовясь к продаже, сообщил ИА PrimaMedia председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов. По его словам, шестеро членов экипажа танкера, который теперь будет называться Queen Ekaterina, уже вернулись во Владивосток и поблагодарили профсоюз за помощь.

«Сегодня офис ДВРО РПСМ посетили прибывшие моряки из Персидского залива. Они поблагодарили Российский профсоюз моряков за помощь в репатриации и просят оказать содействие в получении заработной платы. Состоялась встреча с адвокатом ДВРО РПСМ Василием Савельевым, который подключился к решению вопросов моряков», — сообщил Суханов.

По его словам, само судно уже сменило флаг и меняет название с Crystal Nord на Queen Ekaterina. В настоящее время оформляются все соответствующие документы, после чего танкер будет продан. На нем сейчас остаются восемь человек, которые после продажи также будут списаны на берег и возвращены в Россию.

Напомним, экипаж танкера «Кристал Норд», застрявшего в порту Хамрия (ОАЭ), обратились в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) с просьбой о помощи. Компания «Находка-Портбункер» оставила моряков с задолженностью в 1,6 млн рублей и без топлива.

Сразу же после получения письма от моряков представители РПСМ связались с судовладельцем и выяснили, что компания находится в процессе банкротства. Тем не менее, спустя несколько часов после встречи с руководством, танкер был обеспечен топливом и едой. Также шестерых членов экипажа представители «Находки-Портбункера» за свой счет вернули во Владивосток.

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