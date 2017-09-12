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07:21 (мск), источник: Om1.ru

Пятнадцати омским фермерам выплатят свыше 45 миллионов рублей

Документы на получение субсидий уже готовятся.

В понедельник, 11 сентября, в ходе круглого стола руководители регионального Минсельхозпрода, ветеринарных и надзорных служб обсудили с главами районов области, животноводческих хозяйств, а также владельцами ЛПХ эпизоотическую обстановку и последовательность действий по ликвидации и предупреждению распространения африканской чумы свиней (АЧС).

При наступлении похолодания традиционно начинается убой скота. Не смотря на то, что владельцы личного хозяйства уже сократили поголовье свиней на 40 тысяч голов, опасность дальнейшего распространения АЧС сохраняется. Видимые проявления болезни у животных становятся заметными в течение 14 дней. В замороженном мясе вирус АЧС сохраняется на протяжении 7 лет и погибает только после термической обработки. Таким образом, мясо свиней из очагов заражения и первой угрожаемой зоны не подлежит реализации и представляет опасность для свиноводства. Разводить свиней запрещено в течение года.

Владельцам животных за отчужденное поголовье выплачивается компенсация. Омские свиноводы получили уже более 26 миллионов рублей.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Максима Чекусова, убой скота можно проводить только в специальных пунктах. Цены на услуги убойных пунктов будут контролироваться, а завышения пресекаться.

Как сообщил Чекусов, начинающие фермеры и семейные хозяйства ежегодно получают господдержку на развитие животноводства. Документы о предоставлении субсидий 15 фермерам на сумму свыше 45 миллионов рублей, а также 7 семейным фермам, каждой из которых выплатят на развитие хозяйства до 30 миллионов рублей, уже готовятся.

Санитарный надзор за разведением свиней будет усилен. Вместе с тем, с 1 января 2018 года в соответствии с новыми требованиями будет проведена полная идентификация всех видов сельскохозяйственных животных. Без чипирования и без постановки их на учет по программе «Меркурий» реализация животноводческой продукции будет ограничена.

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