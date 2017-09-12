Минэкономразвития спрогнозировало сокращение пенсий в ближайшие три года

Источник: РИА "Новости"

Причиной падения пенсий является отказ от их индексации работающим пенсионерам. По данным Росстата, их в России насчитывается около 10 миллионов. Кроме того, в 2018 году скажется инфляция — по прогнозу, она будет выше, чем в этом году, а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции, 4 процента против 3,7 процента.

Не индексировать работающим пенсионерам пенсии правительство решило в 2016 году, пообещав возместить упущенное, когда пенсионер прекратит работать. В мае премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать возможность вернуться к индексации, однако, по словам источников, пока проект бюджета 2018−2020 годов ее не предусматривает.

Из-за этого, по словам экспертов, из реального роста пенсий вычитается менее процентного пункта.

Достоверность представленных данных подтвердили два федеральных чиновника.

В базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7 процента в 2018 году и по 0,6 процента в 2019—2020 годах.

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В понедельник, 11 сентября прогноз обсудила правительственная комиссия по бюджетным проектировкам. Медведев поручил уточнить его в связи с изменениями в экономике.