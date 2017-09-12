Из Омска пытались вывезти полторы тонны свинины

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило о задержании крупной партии свинины в приграничье региона. На прошлой неделе, 7 сентября, специалисты ведомства задержали в пункте пропуска «Одесский» автомобиль, следовавший из Омска в Казахстан.

Специалисты, осмотрев автомобиль и изучив документы, установили, что в соседнюю республику перевозят 1 343 килограмма свинины.

На мясе промышленного убоя были признаки ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймо, также водитель предоставил товаротранспортные документы. Однако отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для перемещения сырья по таможенной территории Евразийского экономического союза.