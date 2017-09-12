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08:31 (мск), источник: Om1.ru

Из Омска пытались вывезти полторы тонны свинины

Однако запрет на вывоз свинины никак не связан с полыхающей в регионе африканской чумой свиней.

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило о задержании крупной партии свинины в приграничье региона. На прошлой неделе, 7 сентября, специалисты ведомства задержали в пункте пропуска «Одесский» автомобиль, следовавший из Омска в Казахстан.

Специалисты, осмотрев автомобиль и изучив документы, установили, что в соседнюю республику перевозят 1 343 килограмма свинины.

На мясе промышленного убоя были признаки ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймо, также водитель предоставил товаротранспортные документы. Однако отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза, необходимый для перемещения сырья по таможенной территории Евразийского экономического союза.

В итоге нарушителя оштрафовали, а свинину запретили вывозить в Казахстан. Водителю пришлось разворачиваться и ехать обратно.

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