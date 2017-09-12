Из Омска пытались вывезти полторы тонны свинины
Однако запрет на вывоз свинины никак не связан с полыхающей в регионе африканской чумой свиней.
Однако запрет на вывоз свинины никак не связан с полыхающей в регионе африканской чумой свиней.
Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило о задержании крупной партии свинины в приграничье региона. На прошлой неделе, 7 сентября, специалисты ведомства задержали в пункте пропуска «Одесский» автомобиль, следовавший из Омска в Казахстан.
Специалисты, осмотрев автомобиль и изучив документы, установили, что в соседнюю республику перевозят 1 343 килограмма свинины.
На мясе промышленного убоя были признаки
В итоге нарушителя оштрафовали, а свинину запретили вывозить в Казахстан. Водителю пришлось разворачиваться и ехать обратно.