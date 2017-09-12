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07:32 (мск), источник: Nur.kz

Эксперты прогнозируют подорожание продуктов и ослабление курса тенге

Подорожание продуктов и ослабление курса тенге прогнозируют экономисты. Эксперты отчасти связывают это с закрытием выставки ЭКСПО, передает 31 канал.

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Новые цены на бензин — это только начало. Экономисты прогнозируют удорожание продуктов и ослабление курса национальной валюты. И произойти это может уже осенью. Эксперты отчасти связывают это с закрытием выставки ЭКСПО.

«Власти, проводя ЭКСПО и не желая каким-то образом повышать социальный градус, каким-то образом, конечно, влияли на то, чтобы цены были более стабильны. Если говорить о дальнейшем поведении цены, то я хочу сказать, что в большой степени сегодня цена привязана к поведению национальной валюты», — говорит экономист Айдар Алибаев.

Ослабление курса тенге и рост инфляции, по словам эксперта, неминуемо приведет к удорожанию продуктов.

Ведь часть продуктовой корзины состоит из импортных товаров. Напомним, что накануне Астана громко отметила закрытие выставки ЭКСПО.

Последний день оказался самым тяжелым для организаторов: такого наплыва гостей не ожидал никто. Огромные очереди образовались даже у самых непопулярных павильонов. За три месяца ЭКСПО посетили около 4 миллионов человек из 178 государств мира.

Здесь работали 4 с половиной тысячи волонтеров. Многие искренне полюбили Казахстан.

«Сегодня последний день, очень жалко. Астана понравилась очень. Людей много приходили на выставку. И сегодня последний день, время очень быстро идет», — говорит сотрудник павильона Анголы Жозе Гарсия.

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