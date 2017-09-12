Эксперты прогнозируют подорожание продуктов и ослабление курса тенге
Подорожание продуктов и ослабление курса тенге прогнозируют экономисты. Эксперты отчасти связывают это с закрытием выставки ЭКСПО, передает 31 канал.
Подорожание продуктов и ослабление курса тенге прогнозируют экономисты. Эксперты отчасти связывают это с закрытием выставки ЭКСПО, передает 31 канал.
Новые цены на бензин — это только начало. Экономисты прогнозируют удорожание продуктов и ослабление курса национальной валюты. И произойти это может уже осенью. Эксперты отчасти связывают это с закрытием выставки ЭКСПО.
«Власти, проводя ЭКСПО и не желая
Ослабление курса тенге и рост инфляции, по словам эксперта, неминуемо приведет к удорожанию продуктов.
Ведь часть продуктовой корзины состоит из импортных товаров. Напомним, что накануне Астана громко отметила закрытие выставки ЭКСПО.
Последний день оказался самым тяжелым для организаторов: такого наплыва гостей не ожидал никто. Огромные очереди образовались даже у самых непопулярных павильонов. За три месяца ЭКСПО посетили около 4 миллионов человек из 178 государств мира.
Здесь работали 4 с половиной тысячи волонтеров. Многие искренне полюбили Казахстан.
«Сегодня последний день, очень жалко. Астана понравилась очень. Людей много приходили на выставку. И сегодня последний день, время очень быстро идет», — говорит сотрудник павильона Анголы Жозе Гарсия.