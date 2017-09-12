14 новосибирских НКО получили государственные гранты
Деньги дадут после победы в конкурсе. Некоммерческие организации в Новосибирске готовы бороться за получение государственных грантов.
Деньги дадут после победы в конкурсе. Некоммерческие организации в Новосибирске готовы бороться за получение государственных грантов.
— В соответствии с распоряжением фонд в этом году объявил два конкурса, в первом конкурсе принимало участие около 80 наших неправительственных социально ориентированных некоммерческих организаций, победили 14, — сообщил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
Первую часть средств уже разыграли, победители получили 28 миллионов рублей. Большинство проектов, которые получили финансовую поддержку, посвящены защите материнства и детства. Часть получателей грантов объявили, что на эти средства организуют благотворительные акции.
— Возможность проектирования, возможность реализации проектов, развитая инфраструктура региона — все это позволяет быть уверенным, что регион может значительно более интенсивно участвовать в конкурсе президентских грантов, — отметил исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.