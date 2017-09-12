14 новосибирских НКО получили государственные гранты

Источник: VN.ru

— В соответствии с распоряжением фонд в этом году объявил два конкурса, в первом конкурсе принимало участие около 80 наших неправительственных социально ориентированных некоммерческих организаций, победили 14, — сообщил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Первую часть средств уже разыграли, победители получили 28 миллионов рублей. Большинство проектов, которые получили финансовую поддержку, посвящены защите материнства и детства. Часть получателей грантов объявили, что на эти средства организуют благотворительные акции.