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07:31 (мск), источник: VN.ru

14 новосибирских НКО получили государственные гранты

Деньги дадут после победы в конкурсе. Некоммерческие организации в Новосибирске готовы бороться за получение государственных грантов.

Источник: VN.ru

— В соответствии с распоряжением фонд в этом году объявил два конкурса, в первом конкурсе принимало участие около 80 наших неправительственных социально ориентированных некоммерческих организаций, победили 14, — сообщил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Первую часть средств уже разыграли, победители получили 28 миллионов рублей. Большинство проектов, которые получили финансовую поддержку, посвящены защите материнства и детства. Часть получателей грантов объявили, что на эти средства организуют благотворительные акции.

— Возможность проектирования, возможность реализации проектов, развитая инфраструктура региона — все это позволяет быть уверенным, что регион может значительно более интенсивно участвовать в конкурсе президентских грантов, — отметил исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

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