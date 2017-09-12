Сколько уфимцы будут платить за отопление
УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Жителей столицы ждет новая система оплаты отопления. Как следует из проекта постановления правительства, подготовленного Министерством
УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Жителей столицы ждет новая система оплаты отопления. Как следует из проекта постановления правительства, подготовленного Министерством
Специалисты считают, что новая система оплаты имеет очевидные плюсы: ресурсоснабжающие компании смогут вовремя получать средства на предоставление услуг отопления жилья, а расчеты станут более прозрачными для самих жильцов.
Однако будущим новоселам нового жилого комплекса в уфимском Кузнецовском затоне повезло еще больше. Вместо централизованного отопления жители ЖК «Белая река», который сдается уже в конце этого года, будут получать тепло из собственной котельной. Такая система не просто экономит семейный бюджет, но и делает проживание в доме более комфортным.
«Помимо собственной котельной нашим новоселам будут доступны и другие преимущества настоящего комфорт-класса: просторные парадные с местами для хранения колясок, обустроенная придомовая территория с безопасными детскими площадками и прогулочными аллеями, а также удобная парковка и шикарные виды на реку и лесной массив. Сегодня квартиру в ЖК “Белая река” можно приобрести по цене от 1,6 млн рублей. Доступна ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка и обмен вторичного жилья на новую квартиру», — комментирует руководитель отдела продаж