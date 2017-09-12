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07:30 (мск), источник: ИА Башинформ

Сколько уфимцы будут платить за отопление

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ"/. Жителей столицы ждет новая система оплаты отопления. Как следует из проекта постановления правительства, подготовленного Министерством жилищно-коммунального хозяйства РБ, с 1 октября 2018 года уфимцы будут платить за тепло только в течение отопительного периода.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты считают, что новая система оплаты имеет очевидные плюсы: ресурсоснабжающие компании смогут вовремя получать средства на предоставление услуг отопления жилья, а расчеты станут более прозрачными для самих жильцов.

Однако будущим новоселам нового жилого комплекса в уфимском Кузнецовском затоне повезло еще больше. Вместо централизованного отопления жители ЖК «Белая река», который сдается уже в конце этого года, будут получать тепло из собственной котельной. Такая система не просто экономит семейный бюджет, но и делает проживание в доме более комфортным.

«Помимо собственной котельной нашим новоселам будут доступны и другие преимущества настоящего комфорт-класса: просторные парадные с местами для хранения колясок, обустроенная придомовая территория с безопасными детскими площадками и прогулочными аллеями, а также удобная парковка и шикарные виды на реку и лесной массив. Сегодня квартиру в ЖК “Белая река” можно приобрести по цене от 1,6 млн рублей. Доступна ипотека без первого взноса, беспроцентная рассрочка и обмен вторичного жилья на новую квартиру», — комментирует руководитель отдела продаж компании-застройщика Екатерина Прокудина.

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