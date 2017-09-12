Сколько уфимцы будут платить за отопление

Источник: РИА "Новости"

Специалисты считают, что новая система оплаты имеет очевидные плюсы: ресурсоснабжающие компании смогут вовремя получать средства на предоставление услуг отопления жилья, а расчеты станут более прозрачными для самих жильцов.

Однако будущим новоселам нового жилого комплекса в уфимском Кузнецовском затоне повезло еще больше. Вместо централизованного отопления жители ЖК «Белая река», который сдается уже в конце этого года, будут получать тепло из собственной котельной. Такая система не просто экономит семейный бюджет, но и делает проживание в доме более комфортным.