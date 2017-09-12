Жители Иркутской области стали меньше участвовать в долевом строительстве
В Иркутской области в августе 2017 года количество участников долевого строительства уменьшилось на 22%.
В Иркутской области в августе 2017 года количество участников долевого строительства уменьшилось на 22%.
Как 12 сентября сообщило Управления Росреестра по региону со ссылкой на статистику, за прошедший месяц в области зарегистрировано 566 договоров участия в долевом строительстве, из них по Иркутску — 528. За аналогичный период прошлого года по Иркутской области было зарегистрировано 729 договоров, в том числе, по Иркутску — 657.
Незначительно выросло, по сравнению с прошлым годом, количество переходов прав на основании договора
Количество зарегистрированных жилых помещений, находящихся в собственности людей и приобретенных или построенных за счет кредитных средств либо средств целевого займа по Иркутской области в августе 2017 года составило 3704, в том числе, по Иркутску — 1350.