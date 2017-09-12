Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
17 советов от самых старых людей планеты
Дети – жертвы моды: опасная одежда прошлого
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза
Путин заставил понервничать президентскую охрану
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: эксперт поведал, зачем на Украине говорят о войне с РФ
США могут разрешить проект бомбы против РФ - СМИ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
CМИ: Администрация Трампа может разрешить проект бомбы против РФ
СМИ: Алсу в золотистом мини показала декольте
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
8Салют водородной бомбе
07:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Иркутской области стали меньше участвовать в долевом строительстве

В Иркутской области в августе 2017 года количество участников долевого строительства уменьшилось на 22%.

Источник: Reuters

Как 12 сентября сообщило Управления Росреестра по региону со ссылкой на статистику, за прошедший месяц в области зарегистрировано 566 договоров участия в долевом строительстве, из них по Иркутску — 528. За аналогичный период прошлого года по Иркутской области было зарегистрировано 729 договоров, в том числе, по Иркутску — 657.

Незначительно выросло, по сравнению с прошлым годом, количество переходов прав на основании договора купли-продажи жилья. В августе 2017 года по Иркутской области зарегистрировано 7341 переход прав, в том числе, по Иркутску — 1448. В аналогичном периоде 2016 года — 7107 и 1520 переходов прав соответственно. Также в Иркутске за прошедший месяц увеличилось количество переходов прав на основании договоров купли-продажи нежилых помещений. В августе 2017 года зарегистрировано 203 перехода прав, в августе 2016 — 163.

Количество зарегистрированных жилых помещений, находящихся в собственности людей и приобретенных или построенных за счет кредитных средств либо средств целевого займа по Иркутской области в августе 2017 года составило 3704, в том числе, по Иркутску — 1350.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
МИД Германии рассказал, когда может начаться снятие санкций с РФ
Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
Эрдоган заявил, что Турция внесла залог за российские С-400
Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск двух долгожданных новинок В Ижевске стартовало серийное производство новых универсалов марки Lada — Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь