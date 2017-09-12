Жители Иркутской области стали меньше участвовать в долевом строительстве

Источник: Reuters

Как 12 сентября сообщило Управления Росреестра по региону со ссылкой на статистику, за прошедший месяц в области зарегистрировано 566 договоров участия в долевом строительстве, из них по Иркутску — 528. За аналогичный период прошлого года по Иркутской области было зарегистрировано 729 договоров, в том числе, по Иркутску — 657.

Незначительно выросло, по сравнению с прошлым годом, количество переходов прав на основании договора купли-продажи жилья. В августе 2017 года по Иркутской области зарегистрировано 7341 переход прав, в том числе, по Иркутску — 1448. В аналогичном периоде 2016 года — 7107 и 1520 переходов прав соответственно. Также в Иркутске за прошедший месяц увеличилось количество переходов прав на основании договоров купли-продажи нежилых помещений. В августе 2017 года зарегистрировано 203 перехода прав, в августе 2016 — 163.