На 150 миллионов рублей обновят общественный транспорт в Новосибирске

Губернатор Владимир Городецкий обратил внимание на экономическую эффективность обновления новосибирского трамвайного парка в формате российско-белорусского партнерства. Совместное российско-белорусское предприятие по модернизации трамваев было создано в Новосибирске в декабре 2016 года.

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«Благодаря совместной работе удешевляется стоимость одного трамвая на семь миллионов рублей — 18 миллионов вместо 25 миллионов за трамвай. Теперь город должен проконтролировать закупку 12 трамваев, деньги уже выделены», — напомнил Владимир Городецкий.

В то же время министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолий Костылевский отметил, что модернизация подвижного состава трамваев позволит решить ряд актуальных вопросов, среди которых — «экономия электроэнергии, уменьшение сходов с линии по техническим неисправностям, повышение привлекательности трамваев для пассажиров».

Процесс модернизации трамваев начался в Новосибирске в начале 2017 года. Обновленные вагоны уже курсируют на двух маршрутах. Кроме того, господдержка за счет средств областного бюджета позволит предоставить субсидии перевозчикам в размере 50 миллионов рублей на приобретение не менее 70 автобусов для сельских территорий Новосибирской области.