На 150 миллионов рублей обновят общественный транспорт в Новосибирске

Губернатор Владимир Городецкий обратил внимание на экономическую эффективность обновления новосибирского трамвайного парка в формате российско-белорусского партнерства. Совместное российско-белорусское предприятие по модернизации трамваев было создано в Новосибирске в декабре 2016 года.
«Благодаря совместной работе удешевляется стоимость одного трамвая на семь миллионов рублей — 18 миллионов вместо 25 миллионов за трамвай. Теперь город должен проконтролировать закупку 12 трамваев, деньги уже выделены», — напомнил Владимир Городецкий.
В то же время министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолий Костылевский отметил, что модернизация подвижного состава трамваев позволит решить ряд актуальных вопросов, среди которых — «экономия электроэнергии, уменьшение сходов с линии по техническим неисправностям, повышение привлекательности трамваев для пассажиров».
Процесс модернизации трамваев начался в Новосибирске в начале 2017 года. Обновленные вагоны уже курсируют на двух маршрутах. Кроме того, господдержка за счет средств областного бюджета позволит предоставить субсидии перевозчикам в размере 50 миллионов рублей на приобретение не менее 70 автобусов для сельских территорий Новосибирской области.
Один из обновленных трамваев курсирует между площадью Маркса и «Чистой слободой». В салоне есть мягкие сиденья, система кондиционирования и отопления, просторная площадка для колясок, низкий порог на входе. Кроме того, машина оборудована спецкнопкой: инвалид-колясочник, подъезжая к вагону, должен нажать эту кнопку для связи с водителем, и из двери автоматически выдвинется специальная платформа для въезда в салон.