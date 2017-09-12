В Омске из-за закрытия Юбилейного моста расширят улицу Тюменскую

До 20 сентября в Омске планируется завершить расширение улицы Тюменской. Ранее в порядок были приведены улицы 5-й Армии, Гусарова, Краснофлотская, Чехова, Карла Либкнехта, Сенная, Щербанева, Бударина, Туполева, бульвар Петухова, Газетный и Больничный переулки. Ведутся работы на улицах Полковой, Потанина и Красногвардейской.

«Улица Тюменская будет не просто отремонтирована. Принято решение ее расширить для того, чтобы по всей ее протяженности было обеспечено полноценное двустороннее движение автомобильного транспорта», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.