В Омске из-за закрытия Юбилейного моста расширят улицу Тюменскую
Омичи смогут выехать из центра города на Фрунзенский мост по дороге с полноценным двусторонним движением.
Омичи смогут выехать из центра города на Фрунзенский мост по дороге с полноценным двусторонним движением.
До 20 сентября в Омске планируется завершить расширение улицы Тюменской. Ранее в порядок были приведены улицы 5-й Армии, Гусарова, Краснофлотская, Чехова, Карла Либкнехта, Сенная, Щербанева, Бударина, Туполева, бульвар Петухова, Газетный и Больничный переулки. Ведутся работы на улицах Полковой, Потанина и Красногвардейской.
«Улица Тюменская будет не просто отремонтирована. Принято решение ее расширить для того, чтобы по всей ее протяженности было обеспечено полноценное двустороннее движение автомобильного транспорта», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.
По словам и.о. главы города, решение о расширении улицы Тюменской было принято в связи со скорым закрытием на реконструкцию Юбилейного моста через Омь. Нагрузка на магистраль, по которой можно выехать из центра города на Фрунзенский мост, после этого резко возрастет.