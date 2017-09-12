Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Названа главная причина смерти во время секса
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
Россия заявила протест Польше
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
СМИ: Польша хочет отобрать Львов у Украины
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
CМИ: Администрация Трампа может разрешить проект бомбы против РФ
СМИ: Алсу в золотистом мини показала декольте
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
09:19 (мск), источник: Publika.md

В Цынцэрень отремонтировали дороги и тротуары

В Цынцаренах в рекордно короткие сроки обновили практически всю инфраструктуру — отремонтировали дороги и тротуары, обустроили площадку для детей.

Источник: Publika.md

«Спортивную площадку тоже построило ЖКХ. Она уже готова. К середине сентября планируем обустроить и игровую площадку», — сказал начальник ЖКХ.

Местный детский сад откроет свои двери для воспитанников уже через неделю.

«На этой неделе будем работать в ускоренном режиме. Мобилизуем всех: рабочих из столицы и местных мастеров. Если понадобиться, привлечём к работе и родителей, чтобы завершить намеченное в срок», — директор детсада, Цынцэрень Виолетта Спыну.

Близки к завершению и другие проекты обновления инфраструктуры. На улицах проведено освещение.

«Мы выполнили все задачи, о которых нас просили: и в детском саду, и в школе, и в мэрии. Почистили и вырубили деревья. Практически все выполнили», — замдиректора МП «Зеленое хозяйство» Галина Ляху.

«Было восстановлено практически пять километров линий. Установлено 85 столбов электропередач», — глава предприятия Lumteh Анатлий Апарату.

Местные жители переменам рады.

«Замостили в детском саду дорожки, делают игровую площадку». «Мы довольны тем, что в селе эвакуируют мусор. Старикам трудно это делать».

В ближайшее время муниципальные власти планируют решить вопрос очистки воды в колодцах.

«Одним из возможных решений может стать подключение к сети Апэ-Канал. А со временем можно будет подключить и ближайшие села», — глава Apă Canal Вероника Херца.

Проекты по улучшению инфраструктуры села Цынцарены оплачиваются из бюджета столицы. На эти цели уже потратили шесть миллионов леев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
Юлия Тимошенко попала в базу данных сайта «Миротворец»
Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
Volkswagen удивил электрокроссовером цвета «Гибискус» Немцы показали во Франкфурте улучшенный вариант концепта I.D. Crozz, который в 2020 году встанет на конвейер
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь