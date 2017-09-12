В Цынцэрень отремонтировали дороги и тротуары

«Спортивную площадку тоже построило ЖКХ. Она уже готова. К середине сентября планируем обустроить и игровую площадку», — сказал начальник ЖКХ.



Местный детский сад откроет свои двери для воспитанников уже через неделю.



«На этой неделе будем работать в ускоренном режиме. Мобилизуем всех: рабочих из столицы и местных мастеров. Если понадобиться, привлечём к работе и родителей, чтобы завершить намеченное в срок», — директор детсада, Цынцэрень Виолетта Спыну.



Близки к завершению и другие проекты обновления инфраструктуры. На улицах проведено освещение.



«Мы выполнили все задачи, о которых нас просили: и в детском саду, и в школе, и в мэрии. Почистили и вырубили деревья. Практически все выполнили», — замдиректора МП «Зеленое хозяйство» Галина Ляху.



«Было восстановлено практически пять километров линий. Установлено 85 столбов электропередач», — глава предприятия Lumteh Анатлий Апарату.



Местные жители переменам рады.



«Замостили в детском саду дорожки, делают игровую площадку». «Мы довольны тем, что в селе эвакуируют мусор. Старикам трудно это делать».



В ближайшее время муниципальные власти планируют решить вопрос очистки воды в колодцах.



«Одним из возможных решений может стать подключение к сети Апэ-Канал. А со временем можно будет подключить и ближайшие села», — глава Apă Canal Вероника Херца.



Проекты по улучшению инфраструктуры села Цынцарены оплачиваются из бюджета столицы. На эти цели уже потратили шесть миллионов леев.