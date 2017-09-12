В Цынцэрень отремонтировали дороги и тротуары
В Цынцаренах в рекордно короткие сроки обновили практически всю инфраструктуру — отремонтировали дороги и тротуары, обустроили площадку для детей.
В Цынцаренах в рекордно короткие сроки обновили практически всю инфраструктуру — отремонтировали дороги и тротуары, обустроили площадку для детей.
«Спортивную площадку тоже построило ЖКХ. Она уже готова. К середине сентября планируем обустроить и игровую площадку», — сказал начальник ЖКХ.
Местный детский сад откроет свои двери для воспитанников уже через неделю.
«На этой неделе будем работать в ускоренном режиме. Мобилизуем всех: рабочих из столицы и местных мастеров. Если понадобиться, привлечём к работе и родителей, чтобы завершить намеченное в срок», — директор детсада, Цынцэрень Виолетта Спыну.
Близки к завершению и другие проекты обновления инфраструктуры. На улицах проведено освещение.
«Мы выполнили все задачи, о которых нас просили: и в детском саду, и в школе, и в мэрии. Почистили и вырубили деревья. Практически все выполнили», — замдиректора МП «Зеленое хозяйство» Галина Ляху.
«Было восстановлено практически пять километров линий. Установлено 85 столбов электропередач», — глава предприятия Lumteh Анатлий Апарату.
Местные жители переменам рады.
«Замостили в детском саду дорожки, делают игровую площадку». «Мы довольны тем, что в селе эвакуируют мусор. Старикам трудно это делать».
В ближайшее время муниципальные власти планируют решить вопрос очистки воды в колодцах.
«Одним из возможных решений может стать подключение к сети
Проекты по улучшению инфраструктуры села Цынцарены оплачиваются из бюджета столицы. На эти цели уже потратили шесть миллионов леев.