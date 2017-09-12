В Новосибирской области для борьбы с АЧС проверят продавцов продовольствия
Проверками займутся несколько ведомств, включая прокуратуру.
Проверками займутся несколько ведомств, включая прокуратуру.
В Новосибирской области сразу несколько ведомств проведут совместные проверки продавцов продовольственных товаров. Такое решение принято по итогам совещания в министерстве сельского хозяйства региона, говорится в сообщении министерства.
Совещание состоялось 11 сентября. На нем обсуждались меры противодействия распространения в Новосибирской области африканской чумы свиней. В совместных проверках примут участие сотрудники областных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, а также прокуратуры. Сроки проверки в сообщении не указываются.
Как сообщали Sibnovosti.ru, АЧС получила распространение в Омской области. Там случаи болезни животных обнаружены в 11 районах, а также в Омске. Ранее заместитель руководителя территориального управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Магеров в интервью Sibnovosti.ru говорил о том, что считает риск появления АЧС в области высоким.