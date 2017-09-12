В Новосибирской области для борьбы с АЧС проверят продавцов продовольствия

В Новосибирской области сразу несколько ведомств проведут совместные проверки продавцов продовольственных товаров. Такое решение принято по итогам совещания в министерстве сельского хозяйства региона, говорится в сообщении министерства.

Совещание состоялось 11 сентября. На нем обсуждались меры противодействия распространения в Новосибирской области африканской чумы свиней. В совместных проверках примут участие сотрудники областных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, а также прокуратуры. Сроки проверки в сообщении не указываются.