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08:28 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирской области для борьбы с АЧС проверят продавцов продовольствия

Проверками займутся несколько ведомств, включая прокуратуру.

В Новосибирской области сразу несколько ведомств проведут совместные проверки продавцов продовольственных товаров. Такое решение принято по итогам совещания в министерстве сельского хозяйства региона, говорится в сообщении министерства.

Совещание состоялось 11 сентября. На нем обсуждались меры противодействия распространения в Новосибирской области африканской чумы свиней. В совместных проверках примут участие сотрудники областных управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора, а также прокуратуры. Сроки проверки в сообщении не указываются.

Как сообщали Sibnovosti.ru, АЧС получила распространение в Омской области. Там случаи болезни животных обнаружены в 11 районах, а также в Омске. Ранее заместитель руководителя территориального управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Магеров в интервью Sibnovosti.ru говорил о том, что считает риск появления АЧС в области высоким.

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