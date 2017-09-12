Эрдоган заявил, что Турция внесла залог за российские С-400
Следующим шагом станет передача кредита от России. По словам президента Турции, оба государства решительно настроены реализовать соглашение по поставкам.
Следующим шагом станет передача кредита от России. По словам президента Турции, оба государства решительно настроены реализовать соглашение по поставкам.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские
«Наши друзья уже подписали (соглашение) по С-400. Насколько я знаю, также был выплачен первый взнос. Процесс продолжится передачей кредита нам от России. И я, и господин Путин решительно настроены по этому вопросу», — сказал Эрдоган журналистам по прибытии из Казахстана 10 сентября.
Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Контракт на поставку комплекса был подписан также с Китаем. В конце августа Федеральная служба по