Эрдоган заявил, что Турция внесла залог за российские С-400

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400, сообщает турецкая газета Hürriyet.

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«Наши друзья уже подписали (соглашение) по С-400. Насколько я знаю, также был выплачен первый взнос. Процесс продолжится передачей кредита нам от России. И я, и господин Путин решительно настроены по этому вопросу», — сказал Эрдоган журналистам по прибытии из Казахстана 10 сентября.