Челябинская область претендует на проведение Всероссийского Дня поля в 2018 году
Представители 10 предприятий региона приняли участие в VIII агропромышленной выставке регионов Уральского федерального округа в Тюмени.
Представители 10 предприятий региона приняли участие в VIII агропромышленной выставке регионов Уральского федерального округа в Тюмени.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
«По всем направлениям в сельском хозяйстве Челябинская область находится на ведущих позициях среди регионов УрФО. На выставке, всего из 160 медалей, участники из Челябинской области завоевали 53, из них 26 золотых, 19 серебряных и 8 — бронзовых», — отметил заместитель губернатора Евгений Голицын.
Евгений Голицын доложил Борису Дубровскому, что по итогам совещания под председательством полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе было принято решение, что кандидатура Челябинской области будет представлена в Минсельхоз РФ в качестве площадки для проведения Всероссийского Дня поля в 2018 году.