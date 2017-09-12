Челябинская область претендует на проведение Всероссийского Дня поля в 2018 году

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, Южный Урал представили «Союзпищепром», «Равис — птицефабрика Сосновская», АК «Чурилово», НВК «Ниагара», «Доктор вкус», сыроварни «Фермер Клаб», «Ситно». Помимо производителей на стенде области были продемонстрировали разработки ученых и новые технологии: продукция научно-производственного центра «Энтариум» агрокомплекса «Чурилово», энтомофаги — полезные жуки для защиты садов, раньше производили только для теплиц; разработка ПО «Маяк» для обеззараживания семян методом холодной дезинфекции; также разработки ЮУрГАУ — эмбриональный метод получения высокопородного молодняка; национальный центр по косточковым культурам.

«По всем направлениям в сельском хозяйстве Челябинская область находится на ведущих позициях среди регионов УрФО. На выставке, всего из 160 медалей, участники из Челябинской области завоевали 53, из них 26 золотых, 19 серебряных и 8 — бронзовых», — отметил заместитель губернатора Евгений Голицын.