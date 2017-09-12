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08:20 (мск), источник: NewsKo

Прокуратура инициировала проверку ПАО «Трест № 14»

Прокуратура Пермского края проверила «Трест № 14», застраивающего дом на ул. Веры Засулич, 54А в части долевого строительства и выяснила, что застройщик не выполнил обязательства по строительству дома и получению разрешения на ввод дома в эксплуатацию в срок.

В связи с чем директору застройщика было внесено представление, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а в отношении организации возбуждено административное дело по ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей), которое направлено на рассмотрение в Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, «Трест № 14» является активным участником многих социальных программ в регионе. В их число входит специальная программа «Семья и дети Пермского края», направленная на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. Так, дома, построенные этой компанией в рамках данной программы, были сданы в строй в Кунгуре (на ул. Шоссейная, 47 и Российская, 29) и в посёлке Горный Пермского района (ул. Парковая, 6 и 7).

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