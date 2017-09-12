На Южном Урале в индустриальном парке «Малая Сосновка» появился первый резидент
Компания «ДорХан 21 век — Челябинск» стала первым резидентом парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка». Новый
Компания «ДорХан 21 век — Челябинск» стала первым резидентом парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка». Новый
Компания специализируется на изготовлении подвижных ограждающих конструкций.
Губернатор отметил, что индустриальные парки работают во многих территориях и их задача создать условия, чтобы бизнес мог быстро войти в проект и реализовать свою идею. «Собственно, мы этим и занимаемся. Считаю, что это эффективная форма государственной поддержки и наше конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов», — подчеркнул Борис Дубровский.
Как рассказал гендиректор предприятия Владимир Чернов, в новом комплексе реализована идея
«Мы перевезли сюда производство, склад, офис из Челябинска, поскольку нас привлекли условия. Это помещение построено специально под наши нужды, здесь мы как производим, так и храним продукцию. Благодаря новым мощностям, мы сможем расширить производство», — добавил он.
В планах инвестора построить еще три
Добавим. Что резидентами «Малой Сосновки» планирует стать компания «Оптимум». В ее планах создать совместно с венгерскими партнерами комплекс по хранению и переработке овощей. Также о своих намерениях заявила «Фабрика шнуров», занимающаяся выпуском веревок, канатов для промышленных целей, и «Леди Прима».