На Южном Урале в индустриальном парке «Малая Сосновка» появился первый резидент

Компания специализируется на изготовлении подвижных ограждающих конструкций.

Губернатор отметил, что индустриальные парки работают во многих территориях и их задача создать условия, чтобы бизнес мог быстро войти в проект и реализовать свою идею. «Собственно, мы этим и занимаемся. Считаю, что это эффективная форма государственной поддержки и наше конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов», — подчеркнул Борис Дубровский.

Как рассказал гендиректор предприятия Владимир Чернов, в новом комплексе реализована идея шоу-рума. Здесь покупатели могут ознакомиться с линейкой продукции компании.

«Мы перевезли сюда производство, склад, офис из Челябинска, поскольку нас привлекли условия. Это помещение построено специально под наши нужды, здесь мы как производим, так и храним продукцию. Благодаря новым мощностям, мы сможем расширить производство», — добавил он.

В планах инвестора построить еще три производственно-складских комплекса на территории индустриального парка.