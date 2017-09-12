Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Путин прислушался к советам Меркель о размещении миротворцев
Россия заявила протест Польше
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
СМИ: Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза
Путин заставил понервничать президентскую охрану
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
CМИ: Администрация Трампа может разрешить проект бомбы против РФ
СМИ: Алсу в золотистом мини показала декольте
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
8Салют водородной бомбе
08:18 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале в индустриальном парке «Малая Сосновка» появился первый резидент

Компания «ДорХан 21 век — Челябинск» стала первым резидентом парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка». Новый производственно-складской комплекс посетил губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Компания специализируется на изготовлении подвижных ограждающих конструкций.

Губернатор отметил, что индустриальные парки работают во многих территориях и их задача создать условия, чтобы бизнес мог быстро войти в проект и реализовать свою идею. «Собственно, мы этим и занимаемся. Считаю, что это эффективная форма государственной поддержки и наше конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов», — подчеркнул Борис Дубровский.

Как рассказал гендиректор предприятия Владимир Чернов, в новом комплексе реализована идея шоу-рума. Здесь покупатели могут ознакомиться с линейкой продукции компании.

«Мы перевезли сюда производство, склад, офис из Челябинска, поскольку нас привлекли условия. Это помещение построено специально под наши нужды, здесь мы как производим, так и храним продукцию. Благодаря новым мощностям, мы сможем расширить производство», — добавил он.

В планах инвестора построить еще три производственно-складских комплекса на территории индустриального парка.

Добавим. Что резидентами «Малой Сосновки» планирует стать компания «Оптимум». В ее планах создать совместно с венгерскими партнерами комплекс по хранению и переработке овощей. Также о своих намерениях заявила «Фабрика шнуров», занимающаяся выпуском веревок, канатов для промышленных целей, и «Леди Прима».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин в Сочи может встретиться к легендами хоккейной Суперсерии-1972
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
МИД Германии рассказал, когда может начаться снятие санкций с РФ
Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
Эрдоган заявил, что Турция внесла залог за российские С-400
Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
АВТОВАЗ начал выпуск двух долгожданных новинок В Ижевске стартовало серийное производство новых универсалов марки Lada — Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь