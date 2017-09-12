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08:47 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь начала новый раунд переговоров по вступлению в ВТО

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Беларусь начала второй в этом году полномасштабный раунд переговоров по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО), который будет проходить в Женеве 11—15 сентября.

Источник: Sputnik.by

Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут страну в организации, и выступили с инициативой возобновления переговоров.

Первый в этом году раунд переговоров прошел в марте, тогда белорусские власти провели встречи с восемью странами — членами ВТО, в ходе которых удалось сузить объем несогласованных вопросов и создать предпосылки для завершения двусторонних переговоров с рядом стран в первой половине 2017 года.

По данным МИД, во время мартовского раунда белорусская сторона обсудила с руководством Департамента по присоединению новых стран ВТО дальнейшие шаги по продвижению переговорного процесса на многостороннем треке. В том числе обсуждались вопросы подготовки проекта Доклада Рабочей группы — это один из важнейших итоговых документов для присоединения к ВТО — и проведение 9-го заседания Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО во второй половине 2017 года.

Что в повестке осеннего раунда?

Как ранее сообщал Sputnik, в январе в Женеве прошло заседание Рабочей группы по вступлению Беларуси, где его участники подчеркнули свою стратегическую заинтересованность в том, чтобы Беларусь стала членом организации.

Как ожидается, на этой неделе в Женеве пройдут заседания по теме государственной поддержки сельского хозяйства (12 сентября), девятое заседание рабочей группы (13 сентября), переговоры по доступу на рынок товаров и услуг с 9 странами — членами ВТО. В переговорах примут участие представители ряда республиканских органов государственного управления.

Белорусскую сторону возглавит первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко. Во время переговоров запланирована его встреча с руководством рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси и секретариата ВТО.

В январе Рабочая группа ВТО по вступлению Беларуси осталась довольна качеством представленных Минском документов. Было отмечено, что руководство ВТО и страны — члены видят со стороны белорусских властей политическую волю стать членом Организации. В то же время руководство ВТО высказало ряд замечаний в адрес белорусской стороны.

Тогда же было отмечено, что в 2016 году президент Беларуси поручил предпринять шаги по обеспечению соответствия правил работы национальной экономики стандартам ВТО. В данной связи руководство ВТО выразило надежду на то, что высказанные замечания и вопросы будут эффективно учтены правительством Беларуси, и процесс оформления белорусских многосторонних обязательств будет завершен в короткие сроки.

Беларусь уже живет по стандартам ВТО

Ранее главный белорусский переговорщик по ВТО — первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко отмечал, что Беларусь в значительной степени де-факто уже живет по стандартам ВТО и намерена активно добиваться членства, чтобы воспользоваться всеми прогрессивными механизмами организации.

По его словам, вступление в ВТО — это большая внутригосударственная работа, требующая выверенного подхода, обеспечивающего развитие секторов национальной экономики и сохранение социальной стабильности. При этом открытие национального рынка для внешней конкуренции должно происходить на подготовленной почве и на условиях, которые позволят Беларуси постепенно подготовиться к новым реалиям.

В ЕЭК ждут новостей из Минска

Как отметила в интервью Sputnik член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, ЕЭК рассчитывает, что белорусская сторона будет информировать своих партнеров по ЕАЭС о том, как продвигается ее переговорный процесс.

«Белорусская сторона ведет переговоры по присоединению к ВТО, и мы рассчитываем на то, что нас будут информировать о тех принципиальных элементах обязательств, которые будут затрагивать компетенции Союза», — сказала она.

Никишина подчеркнула, что у ЕЭК есть все основания полагать: процесс не вызовет будущих осложнений для Союза.

«Что касается национальных компетенций — это полностью дело белорусской стороны», — добавила она.

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