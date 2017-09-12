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08:25 (мск), источник: Tengrinews

Отравление женщины мантами в ЗКО: СЭС ищет поставщиков мясного фарша

СЭС Уральска ищет поставщиков мясного фарша, который мог стать источником заражения сальмонеллезом, сообщает «Уральская неделя».

Источник: Tengrinews

Как стало известно, погибшая в результате отравления 46-летняя женщина приготовила манты из мясного фарша, приобретенного в магазине.

«В магазине (в котором приобрели продукты отравившиеся — примечание “УН”) следователи УВД изъяли сырые мясные продукты, полуфабрикаты. Однако, по результатам исследований, сальмонеллезных возбудителей не выявлено. Но были положительные результаты на общую обсеменность мезофильными бактериями. Этого по норме быть не должно. Сейчас ведется работа по выявлению поставщиков сырых мясных продуктов, зараженных бактериями сальмонеллы», — сообщил и.о. руководителя уральского городского управления охраны общественного здоровья Мадениет Танауов.

Магазин, который был подвергнут проверке, и.о. руководителя управления охраны общественного здоровья не назвал.

25 августа в реанимацию областной инфекционной больницы с признаками тяжелого отравления был доставлены трое детей. Позже двоим из них был поставлен диагноз «Сальнонеллез». У третьего ребенка «сальмонелла» не выявлена. Мать детей в результате отравления скончалась. Выяснилось, что незадолго до этого семья поужинала мантами.

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