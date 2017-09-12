Отравление женщины мантами в ЗКО: СЭС ищет поставщиков мясного фарша

Источник: Tengrinews

Как стало известно, погибшая в результате отравления 46-летняя женщина приготовила манты из мясного фарша, приобретенного в магазине.

«В магазине (в котором приобрели продукты отравившиеся — примечание “УН”) следователи УВД изъяли сырые мясные продукты, полуфабрикаты. Однако, по результатам исследований, сальмонеллезных возбудителей не выявлено. Но были положительные результаты на общую обсеменность мезофильными бактериями. Этого по норме быть не должно. Сейчас ведется работа по выявлению поставщиков сырых мясных продуктов, зараженных бактериями сальмонеллы», — сообщил и.о. руководителя уральского городского управления охраны общественного здоровья Мадениет Танауов.

Магазин, который был подвергнут проверке, и.о. руководителя управления охраны общественного здоровья не назвал.