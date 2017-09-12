Уфимцы смогут оплатить задолженность за жилищно-коммунальные услуги без пени
УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе проходит крупномасштабная акция «Осень без долгов» по оплате
УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Уфе проходит крупномасштабная акция «Осень без долгов» по оплате
Уже с 1 сентября уфимцы могут оплатить задолженность за
В МУП «Единый
Подобная акция проводится уже не первый год. Практика показывает, что уфимцы активно используют такую возможность.
О способах оплаты, а также адреса районных отделений ЕРКЦ можно узнать на официальном сайте предприятия.