Уфимцы смогут оплатить задолженность за жилищно-коммунальные услуги без пени

Уже с 1 сентября уфимцы могут оплатить задолженность за жилищно-коммунальные услуги и газ, не оплачивая при этом пени с погашенной суммы. В рамках акции при оплате долга списывается сумма пени, однако такие условия действуют лишь в определенный период: с 1 по 30 сентября.

В МУП «Единый расчетно-кассовый центр Уфы» надеются, что подобная акция позволит привлечь горожан, чья задолженность исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Цель мероприятия — помочь горожанам, у которых по различным причинам возник долг перед компанией, и создать максимально эффективные условия для его погашения.

Подобная акция проводится уже не первый год. Практика показывает, что уфимцы активно используют такую возможность.