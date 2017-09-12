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09:12 (мск), источник: Publika.md

Молдавские виноградари смогут использовать в хозяйстве беспилотные дроны

Молдавские виноградари смогут использовать в хозяйстве беспилотные дроны. С их помощью можно будет своевременно обнаружить болезнь растения.

Источник: Publika.md

Аппарат уже протестировали в селе Танатары Каушанского района. По словам агронома Андрея Гангана, раньше на проверку растений уходило несколько дней, сейчас же — всего несколько минут.

«Антракноз винограда поражает в основном листву растения. Побеги развиваются слабо, ягоды содержат меньше сахара. Все это приводит к значительным потерям в качестве и количестве урожая», — агроном Андрей Ганган.

Полученные данные проанализируют специалисты из США. Результаты объявят через полтора месяца.

«Мы разработали алгоритм, который позволяет нам обнаружить потемнение листа, вызванное болезнью», — представитель компании-производителя софта Тим Стеккенгер.

Беспилотный дрон обошёлся в 22 тысячи долларов. Ещё 30 — заплатили за программное обеспечение аппарата. Дрон привезли в Молдову в рамках проекта, который финансируют американское Агентство по международному развитию и швейцарское правительство.

«Из-за этих болезней в течение мы 25 лет потеряли половину виноградников. Если раньше у нас было 184 тысяч гектаров, сейчас осталось примерно 100 тысяч», — директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.

Подобные беспилотники уже используют в Германии и Канаде. Нашей стране понадобится пять подобных аппаратов.

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