Молдавские виноградари смогут использовать в хозяйстве беспилотные дроны
Молдавские виноградари смогут использовать в хозяйстве беспилотные дроны. С их помощью можно будет своевременно обнаружить болезнь растения.
Молдавские виноградари смогут использовать в хозяйстве беспилотные дроны. С их помощью можно будет своевременно обнаружить болезнь растения.
Аппарат уже протестировали в селе Танатары Каушанского района. По словам агронома Андрея Гангана, раньше на проверку растений уходило несколько дней, сейчас же — всего несколько минут.
«Антракноз винограда поражает в основном листву растения. Побеги развиваются слабо, ягоды содержат меньше сахара. Все это приводит к значительным потерям в качестве и количестве урожая», — агроном Андрей Ганган.
Полученные данные проанализируют специалисты из США. Результаты объявят через полтора месяца.
«Мы разработали алгоритм, который позволяет нам обнаружить потемнение листа, вызванное болезнью», — представитель
Беспилотный дрон обошёлся в 22 тысячи долларов. Ещё 30 — заплатили за программное обеспечение аппарата. Дрон привезли в Молдову в рамках проекта, который финансируют американское Агентство по международному развитию и швейцарское правительство.
«Из-за этих болезней в течение мы 25 лет потеряли половину виноградников. Если раньше у нас было 184 тысяч гектаров, сейчас осталось примерно 100 тысяч», — директор Национального офиса винограда и вина Георгий Арпентин.
Подобные беспилотники уже используют в Германии и Канаде. Нашей стране понадобится пять подобных аппаратов.