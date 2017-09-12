Прикамье получит 21 новый автомобиль скорой помощи
Правительство России подписало распоряжения о поставке школьных автобусов и автомобилей скорой помощи субъектам Российской Федерации.
Правительство России подписало распоряжения о поставке школьных автобусов и автомобилей скорой помощи субъектам Российской Федерации.
Рассмотрев заявку Пермского края, федеральный центр выделил региону 21 автомобиль скорой помощи. Соответствующий документ был подписан 6 сентября председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Автомобили, собранные на Ульяновском автомобильном заводе, будут поставлены в Пермский край до конца 2017 года.