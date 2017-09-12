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10:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Прикамье получит 21 новый автомобиль скорой помощи

Правительство России подписало распоряжения о поставке школьных автобусов и автомобилей скорой помощи субъектам Российской Федерации.

Рассмотрев заявку Пермского края, федеральный центр выделил региону 21 автомобиль скорой помощи. Соответствующий документ был подписан 6 сентября председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Автомобили, собранные на Ульяновском автомобильном заводе, будут поставлены в Пермский край до конца 2017 года.

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