Новые мосты строят в Приморье

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили специалисты Примавтодора, в настоящий момент на этом мосту строители приступают к монтажу балок пролетного строения.

«На мосту в селе Соколовка приступили к бетонированию последней, шестой скважине. На мосту через реку Извилинка занимаются сборкой переходных плит. Также готовятся приступить к укладке асфальтобетона на новый пролет моста», — добавили специалисты.

В Кавалеровском районе также продолжается возведение нового моста в районе села Суворово. Здесь подрядная организация омоноличивает балки пролетного строения, после чего приступит к укладке асфальтобетона.

Отметим, сотрудники Примавтодора в 2017 году восстановят семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок». По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, на это из краевого и федерального бюджетов направят более 570 миллионов рублей.