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10:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Транспортный «коллапс» случился на маршруте № 30 в Иркутске из-за действий властей города

27 автобусов частного перевозчика, который начал исполнять решение суда, не вышли на линию.

Источник: IrkutskMedia.ru

ООО «Пантера», которое работает на маршруте № 30 «Центральный рынок — Ново-Ленино», начало исполнять решение суда о прекращении деятельности до получения карт маршрута. В свою очередь, эти документы должна выдать администрация города согласно решению Арбитражного суда Иркутской области. Непростая ситуация сложилась на данном направлении сегодня, 12 сентября: 27 частных автобусов не отправились в рейсы. Тем временем стало известно, что предприятие может получить законные карты маршрута до 28 сентября и продолжить работу, если мэрия не подаст апелляцию на решение суда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, ООО «Пантера», осуществляющее перевозки по маршруту № 30 «Ново-Ленино — Центральный рынок» в Иркутске, выиграло суд у администрации столицы региона. Арбитражный суд Иркутской области признал незаконным решение комитета городского обустройства мэрии об отказе во включении в реестр муниципальных маршрутов сведений, которые были представлены организацией. Резолютивная часть опубликована в картотеке арбитражных дел.

Отметим, что маршрут № 30 представляет собой одну из основных жил, которая связывает микрорайон Ново-Ленино с Центральным рынком в Иркутске. Конкурс на осуществление перевозок в 2016 году по этому направлению выиграл МУП «Иркутскавтотранс». Так как у муниципального предприятия не оказалось достаточного количества транспортных средств, был заключен договор с ИП Ошурковым. Директор ООО «Пантера» Елена Давыдова назвала происходящую ситуацию отжимом рынка, а тогдашний начальник управления транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Владимирский заявил о коммерческой разборке.

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