Транспортный «коллапс» случился на маршруте № 30 в Иркутске из-за действий властей города
27 автобусов частного перевозчика, который начал исполнять решение суда, не вышли на линию.
27 автобусов частного перевозчика, который начал исполнять решение суда, не вышли на линию.
ООО «Пантера», которое работает на маршруте № 30 «Центральный рынок — Ново-Ленино», начало исполнять решение суда о прекращении деятельности до получения карт маршрута. В свою очередь, эти документы должна выдать администрация города согласно решению Арбитражного суда Иркутской области. Непростая ситуация сложилась на данном направлении сегодня, 12 сентября: 27 частных автобусов не отправились в рейсы. Тем временем стало известно, что предприятие может получить законные карты маршрута до 28 сентября и продолжить работу, если мэрия не подаст апелляцию на решение суда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, ООО «Пантера», осуществляющее перевозки по маршруту № 30 «Ново-Ленино — Центральный рынок» в Иркутске, выиграло суд у администрации столицы региона. Арбитражный суд Иркутской области признал незаконным решение комитета городского обустройства мэрии об отказе во включении в реестр муниципальных маршрутов сведений, которые были представлены организацией. Резолютивная часть опубликована в картотеке арбитражных дел.
Отметим, что маршрут № 30 представляет собой одну из основных жил, которая связывает микрорайон