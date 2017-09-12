Транспортный «коллапс» случился на маршруте № 30 в Иркутске из-за действий властей города

Источник: IrkutskMedia.ru

ООО «Пантера», которое работает на маршруте № 30 «Центральный рынок — Ново-Ленино», начало исполнять решение суда о прекращении деятельности до получения карт маршрута. В свою очередь, эти документы должна выдать администрация города согласно решению Арбитражного суда Иркутской области. Непростая ситуация сложилась на данном направлении сегодня, 12 сентября: 27 частных автобусов не отправились в рейсы. Тем временем стало известно, что предприятие может получить законные карты маршрута до 28 сентября и продолжить работу, если мэрия не подаст апелляцию на решение суда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, ООО «Пантера», осуществляющее перевозки по маршруту № 30 «Ново-Ленино — Центральный рынок» в Иркутске, выиграло суд у администрации столицы региона. Арбитражный суд Иркутской области признал незаконным решение комитета городского обустройства мэрии об отказе во включении в реестр муниципальных маршрутов сведений, которые были представлены организацией. Резолютивная часть опубликована в картотеке арбитражных дел.