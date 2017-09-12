Вместо Мало-морского рыбзавода на Ольхоне появится новая база отдыха

Как рассказали 10 сентября «Байкал Инфо» местные жители, вместо рыбзавода, скорее всего, появится очередная база отдыха.

Территория Мало-морского рыбзавода примыкает одной стороной к Байкалу и выходит к единственному причалу в посёлке Хужир. На территории — несколько больших кирпичных зданий, которые последние несколько лет стояли заброшенными. Сейчас их окна и двери заколочены досками, восстанавливается крыша одного здания. Два больших барака из толстого кругляка, потемневшего со временем, обшивают свежим лесом, а здание, где ещё кое-как работает цех по переработке рыбы, огорожено забором. Местные жители говорят, что все 13 человек, которые до продажи завода трудились в цехе переработке рыбы, остаются работать — новые владельцы решили сохранить этот цех для туристов.

Промышленная добыча омуля на Ольхоне началась в 1932 году с предприятия «Гослов», а в 1934 году он был преобразован в Мало-морский рыбзавод. Он стал градообразующим предприятием острова, к 1980-ым годам там работали 20 цехов по разным направлениям. К примеру, был собственный кирпичный заводик. На рыбзаводе трудилось до 80% населения Ольхона, во время путины, когда шёл омуль, с работы снимали даже бюджетников, чтобы добыть как можно больше рыбы. Рыбзавод строил жильё в Хужире, социальные объекты, выделял путёвки на отдых, устраивал праздники. Во время семилетнего запрета на вылов омуля завод работал на привозной замороженной рыбе.