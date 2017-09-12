В Перми начинается отопительный сезон
С 12 сентября тепло начнут подавать в детские сады, школы и больницы, а менее чем через неделю отопление запустят в дома.
С 12 сентября тепло начнут подавать в детские сады, школы и больницы, а менее чем через неделю отопление запустят в дома.
В Перми утверждено постановление о начале отопительного сезона. Так, со вторника тепло начнет поступать в детские сады, школы и больницы. К запуску, по информации городской администрации, готовы 100% объектов социальной сферы.
С 18 сентября тепло начнет поступать в дома. Для подготовки к зиме управляющие организации проводят ремонты и опрессовку внутридомовых сетей, а теплоснабжающие компании — своих сетей, котельных и ЦТП.