В Перми начинается отопительный сезон

В Перми утверждено постановление о начале отопительного сезона. Так, со вторника тепло начнет поступать в детские сады, школы и больницы. К запуску, по информации городской администрации, готовы 100% объектов социальной сферы.



С 18 сентября тепло начнет поступать в дома. Для подготовки к зиме управляющие организации проводят ремонты и опрессовку внутридомовых сетей, а теплоснабжающие компании — своих сетей, котельных и ЦТП.