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10:12 (мск), источник: Новости Перми

В Перми начинается отопительный сезон

С 12 сентября тепло начнут подавать в детские сады, школы и больницы, а менее чем через неделю отопление запустят в дома.

Источник: Новости Перми

В Перми утверждено постановление о начале отопительного сезона. Так, со вторника тепло начнет поступать в детские сады, школы и больницы. К запуску, по информации городской администрации, готовы 100% объектов социальной сферы.

С 18 сентября тепло начнет поступать в дома. Для подготовки к зиме управляющие организации проводят ремонты и опрессовку внутридомовых сетей, а теплоснабжающие компании — своих сетей, котельных и ЦТП.

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