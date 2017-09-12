Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 16 сентября

Банковский процессинговый центр с 2.00 до 7.00 будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе. В этот промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.