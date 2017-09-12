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10:42 (мск), источник: БЕЛТА

Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 16 сентября

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 16 сентября. Такая информация размещена на сайте ОАО «Банковский процессинговый центр», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Банковский процессинговый центр с 2.00 до 7.00 будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе. В этот промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,4 млн карточек, к нему подключены 73,6 тыс. организаций торговли и сервиса, более 113,4 тыс. платежных терминалов, 3 тыс. банкоматов и более 2,5 тыс. инфокиосков.

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