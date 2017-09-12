В Крыму до 2020 года могут появиться шесть ледовых арен

Источник: РИА "Новости"

Деньги на проекты выделят в рамках реализации ФЦП. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил региональный представитель Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Крыму Дмитрий Горячев.

«В конце августа я был на конференции Ночной хоккейной лиги, и нам удалось там побеседовать с замминистра спорта РФ. Он подтвердил, что у нас, в Крыму, по ФЦП стоит в планах постройка трех арен: это будет, скорее всего, Керчь, Евпатория и Симферопольский район. Они подтвердили, теперь нужно, чтобы наши исполнительные власти в разделе спорта в Крыму воспользовались этой ситуацией и завершили их», — рассказал он.

Кроме того, в федеральной целевой программе до 2020 года заложены деньги на строительство двух ледовых площадок для занятий хоккеем в Севастополе. А в крымской столице планируют построить площадку для хоккея за деньги инвесторов.

«У нас есть инвестиционный проект в Симферополе, на данный момент проходит все согласования по строительству многофункционального комплекса, включающего в себя ледовую арену», — уточнил президент хоккейной Лиги Крыма Сергей Егоров.