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11:05 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму до 2020 года могут появиться шесть ледовых арен

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости (Крым). До 2020 года в Крыму планируют построить ледовые арены в Керчи, Евпатории, Симферопольском районе и Севастополе.

Источник: РИА "Новости"

Деньги на проекты выделят в рамках реализации ФЦП. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил региональный представитель Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Крыму Дмитрий Горячев.

«В конце августа я был на конференции Ночной хоккейной лиги, и нам удалось там побеседовать с замминистра спорта РФ. Он подтвердил, что у нас, в Крыму, по ФЦП стоит в планах постройка трех арен: это будет, скорее всего, Керчь, Евпатория и Симферопольский район. Они подтвердили, теперь нужно, чтобы наши исполнительные власти в разделе спорта в Крыму воспользовались этой ситуацией и завершили их», — рассказал он.

Кроме того, в федеральной целевой программе до 2020 года заложены деньги на строительство двух ледовых площадок для занятий хоккеем в Севастополе. А в крымской столице планируют построить площадку для хоккея за деньги инвесторов.

«У нас есть инвестиционный проект в Симферополе, на данный момент проходит все согласования по строительству многофункционального комплекса, включающего в себя ледовую арену», — уточнил президент хоккейной Лиги Крыма Сергей Егоров.

Он также напомнил, что сейчас юные хоккеисты в Севастополе тренируются на ледовой площадке, которая расположена в Кадетском корпусе. В Ялте тренировки проходят на арене в одном из торговых центров, а в Симферополе — в Ледовом дворце в парке им. Гагарина.

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