ИКЕА отказалась от строительства в Красноярске
Мебельная компания ИКЕА отказалась строить свой торговый центр на предоставленном ей земельном участке. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на собственные источники.
Мебельная компания ИКЕА отказалась строить свой торговый центр на предоставленном ей земельном участке. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на собственные источники.
Изначально планировалось, что гипермаркет компании появится в новом микрорайоне «Солонцы-2». Под него выделили 50 гектаров земли.
Сама ИКЕА планировала вложить в этот проект порядка 9 млрд рублей и завершить все работы к 2019 году.
Что именно послужило причиной отказа от строительства в российском представительстве шведских мебельщиков не говорят, ограничиваясь общими фразами:
«Мы
В администрации города ситуацию также пока не прокомментировали.
Добавим, что на текущий момент массовое строительство в микрорайоне «Солонцы-2» так и не ведется — четыре попытки продать эту землю потенциальным застройщикам провалились