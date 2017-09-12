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11:30 (мск), источник: Newslab.ru

ИКЕА отказалась от строительства в Красноярске

Мебельная компания ИКЕА отказалась строить свой торговый центр на предоставленном ей земельном участке. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на собственные источники.

Источник: Reuters

Изначально планировалось, что гипермаркет компании появится в новом микрорайоне «Солонцы-2». Под него выделили 50 гектаров земли.

Сама ИКЕА планировала вложить в этот проект порядка 9 млрд рублей и завершить все работы к 2019 году.

Что именно послужило причиной отказа от строительства в российском представительстве шведских мебельщиков не говорят, ограничиваясь общими фразами:

«Мы по-прежнему заинтересованы в развитии бизнеса в Красноярске. На данный момент мы пересматриваем коммерческие показатели проекта, которые позволят нам в долгосрочной перспективе успешно работать на рынке региона».

В администрации города ситуацию также пока не прокомментировали.

Добавим, что на текущий момент массовое строительство в микрорайоне «Солонцы-2» так и не ведется — четыре попытки продать эту землю потенциальным застройщикам провалились из-за отсутствия таковых.

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