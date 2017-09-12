1216 многодетных семей получили бесплатные участки на Дону с начала года

Источник: Аргументы и факты

1216 многодетных семей получили бесплатные участки в Ростовской области с начала 2017 года.

Согласно информации из официальных источников, с 2011 года на Дону землей под строительство бесплатно обеспечены 13695 многодетных семей.

Планируется, что до конца года участки в регионе получат не менее 3000 семей.