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11:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

1216 многодетных семей получили бесплатные участки на Дону с начала года

До конца года землей под строительство в регионе планируется обеспечить не менее 3000 семей.

Источник: Аргументы и факты

1216 многодетных семей получили бесплатные участки в Ростовской области с начала 2017 года.

Согласно информации из официальных источников, с 2011 года на Дону землей под строительство бесплатно обеспечены 13695 многодетных семей.

Планируется, что до конца года участки в регионе получат не менее 3000 семей.

В настоящее время в муниципальных образованиях региона ведется работа по межеванию участков для многодетных семей, постановке их на кадастровый учет и обеспечению коммунальной инфраструктурой за счет бюджетных средств.

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