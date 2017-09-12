1216 многодетных семей получили бесплатные участки на Дону с начала года
До конца года землей под строительство в регионе планируется обеспечить не менее 3000 семей.
До конца года землей под строительство в регионе планируется обеспечить не менее 3000 семей.
1216 многодетных семей получили бесплатные участки в Ростовской области с начала 2017 года.
Согласно информации из официальных источников, с 2011 года на Дону землей под строительство бесплатно обеспечены 13695 многодетных семей.
Планируется, что до конца года участки в регионе получат не менее 3000 семей.
В настоящее время в муниципальных образованиях региона ведется работа по межеванию участков для многодетных семей, постановке их на кадастровый учет и обеспечению коммунальной инфраструктурой за счет бюджетных средств.