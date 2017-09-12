В Казани и Иннополисе могут появиться опытные зоны сети 5G

Источник: Reuters

(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). Татарстан подал заявку на развертывание сетей 5G к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает «РБК-Татарстан».

Операторы РТ подали заявки в Главный радиочастотный центр на выделение полосы частот для сети 5G.

«Операторами связи поданы заявки на выделение полосы частот для создания опытных зон сети пятого поколения в Казани и Иннополисе, проводятся соответствующие исследования спектра для развертывания опытных зон, после чего будет определено необходимое количестве базовых станций», — сказал замминистра связи РТ Дмитрий Вандюков.